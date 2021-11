Après avoir repris les marques de référence « AUTO & MOTO HEROES » depuis quelques mois, « HEROES MEDIA » lance « MONTRE HEROES » un nouveau concept-magazine lifestyle dédié à l’horlogerie.

« MONTRE HEROES » c’est le nouveau rendez-vous des passionnés. Une nouvelle marque, un nouveau concept magazine qui cultive la passion de l’horlogerie en l’associant aux univers qui ont déjà fait le succès de « AUTO HEROES » et « MOTO HEROES » : l’élégance, le Lifestyle et bien sûr, les hommes et les femmes qui incarnent, désirent, possèdent ou conçoivent les plus beaux garde-temps. L’occasion de s’adresser bien sûr aux afficionados des mécaniques de précision, mais également aux amoureux rêveurs du beau et aux hédonistes amateurs d’art de vivre.

Au programme de ces pages éditées sur support collector « HEROES » : du beau, du rare et de l’art de vivre. Du raffinement et de l’allure, des story telling stylées légendes, de belles histoires de héros moins connus, des horlogers, des collectionneurs, des peoples. Un best of, écrin incontournable pour les fans de montres et les rêveurs fous d’esthétisme.

Nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau support papier et une longue vie dans les kiosques.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

