Code de la route et permis de conduire, une histoire vieille de 127 ans

Avec le déconfinement, le retour dans les écoles de conduite s’est fait en masse pour toutes celles et ceux qui avaient entamé une formation, interrompue en raison du coronavirus. L’occasion de se replonger dans le permis de conduire, depuis sa création à 2020.

Ruée vers les auto-écoles

Déconfinés depuis le 11 mai 2020, les Français son repartis tous azimuts vers leurs activités préférées, qu’elles soient sportives, culturelles ou administratives. C’est le cas du fameux papier rose appelé « permis de conduire » que nombre de jeunes inscrits ont laissé tomber en raison de la Covid-19.

Pour celles et ceux qui étaient au tout début de leur formation et qui voudraient se replonger dans le bain, Ornikar permet d’évaluer vos connaissances du code de la route et ce, gratuitement. Un bon moyen de se remettre dans le bain en cette période estivale.

Le permis de conduire : 127 ans d’histoire

Permis national : 1922

Le permis de conduire n’a rien de récent puisqu’il existe par décret depuis le 31 décembre 1922. Mais il remonte encore plus loin, puisque son ancêtre baptisé « Certificat de capacité » fût mis en place par le décret du 10 mars 1899 (voir notre photo ci-dessous). Son possesseur était alors autorisé à conduire des véhicules automobiles. À cette époque, il existe environ 2 000 véhicules en circulation sur le territoire français.

Caractéristique qui risque d’en surprendre certains qui pensaient que le retrait de permis était une invention du 20ème siècle ; à l’époque du certificat de capacité (en 1899), votre papier rose pouvait vous être retiré si vous aviez reçu 2 contraventions dans la même année. Un temps où les points n’existaient pas et sans le précieux sésame, il ne vous était plus possible de conduire.

Aujourd’hui, certains sites tels qu’Auto Demarches vous accompagne dans la récupération de votre permis de conduire, à une époque où celui-ci est crédité de 12 points, voire même 6 en période probatoire.

Premier permis de conduire : 1893

Avant le certificat de capacité national, le préfet de police de Paris, Louis Lépine (inventeur de la Brigade Criminelle et du concours Lépine), créa une ordonnance le 14 août 1893 nommée déjà « certificat de capacité », afin de pouvoir circuler dans le périmètre de la préfecture parisienne.

Le document pouvait être délivré à toute personne de plus de 21 ans et de sexe masculin. Mais il fallait auparavant passer un examen devant un ingénieur des Mines. Cet examen consistait à savoir démarrer le véhicule, le diriger, l’arrêter tout en ayant acquis quelques notions de dépannage. À cette époque, la vitesse était limitée à 20 km/h sur les routes de campagne et à 12 km/h en ville, pas de quoi faire des folies en matière de vitesse.

Rétrospective de la législation automobile

Depuis sa démocratisation au sortir de la seconde guerre mondiale, le permis de conduire a connu de nombreuses évolutions. Il en est de même pour la législation automobile. Voici une rétrospective des modifications qui ont marqué autos et motos, depuis plus de soixante-dix ans.

1946 : inauguration du premier contrôle radar sur les routes françaises. Il s’agit du Mesta 100.

1954 : Réforme du permis de conduire

En 1954, trente-deux ans après sa création, le permis de conduire connaît sa première vraie réforme avec la création de 7 catégories : A1, A, B, C, D, E et F. C’est à la même année que l’assurance auto devient obligatoire pour tous les détenteurs d’une carte grise.

1958 : l’alcootest fait son apparition.

1965 : la vitesse pour les jeunes permis de moins d’un an est limitée à 90 km/h.

1969 : obligation pour les voitures neuves de posséder des ceintures de sécurité trois points à l’avant.

1973 : le port de la ceinture de sécurité devient obligatoire. La même année, le port du casque à motos devient obligatoire. Songez qu’avant cette année, celle du choc pétrolier et du début de la crise économique, vous pouviez rouler cheveux aux ventes sur un gros cube ! C’est également en 1973 qu’est instaurée la première limitation de vitesse sur les routes et les autoroutes.

1974 : entrée en vigueur des limitations de vitesse (130 km/h sur autoroute, 110 km/h sur les 2×2 voies et 90 km/h sur les routes). La même année, il devient obligatoire pour les enfants de moins de 10 ans de s’assoir à l’arrière.

1985 : Mise en place du contrôle technique obligatoire (mais avec réparations facultatives).

1987 : Mise en place de la conduite accompagnée.

1990 : le port de la ceinture de sécurité devient obligatoire pour tous, à l’avant comme à l’arrière.

1992 : année charnière, il y a eu un avant et un après pour le permis de conduire, avec la mise en place en 1992 du fameux permis à points.

2002 : mise en place du permis probatoire pour les jeunes permis. Un permis crédité de 6 points pendant 3 ans, avec gain de 2 points par année passée sans infraction au code de la route. Pour celles et ceux qui ont obtenu leur permis en conduite accompagnée, cette période de probation est réduite à 2 ans.

27 octobre 2003 : Nicolas Sarkozy inaugure le premier radar automatique installé sur la nationale 20, à hauteur de La-Ville-du-Bois, dans l’Essonne. En 2017, les radars automatiques avaient flashé 26 millions de fois.

2008 : installation du premier radar de feux.

2013 : réforme de l’épreuve pratique du permis de conduire.

16 septembre 2013 : le nouveau permis de conduire fait son apparition. Plastifié, il est au format d’une carte de crédit.

2 juillet 2020 : Apple dépose un brevet pour intégrer le permis de conduire sur ses iPhone.

À noter que tous les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013, soit 38 millions de papiers roses, restent valables jusqu’au 19 janvier 2033 ; Ils seront remplacés au fur et à mesure par les nouveaux permis format carte de crédit, d’ici la fin 2032.

