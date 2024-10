Hot Wheels présente une nouvelle gamme de voitures F1

Hot Wheels, la marque de petites voitures n°1 bien connu des enfants et des parents, s’associe avec l’élite du sport automobile pour présenter une nouvelle gamme de produits Hot Wheels Formule 1®, en commençant par une miniature de collection exclusive disponible sur le site de Mattel Creations.

La passion de la course automobile

Pour la première fois, la marque Hot Wheels de Mattel, Inc. s’associe à Formule 1® pour offrir aux fans de sport automobile une gamme complète de produits Hot Wheels. La nouvelle gamme de produits des deux marques emblématiques mettra en avant les équipes de F1® et apportera le frisson des célèbres courses à l’échelle 1:64, pour offrir aux passionnés de véhicules une toute nouvelle façon de jouer et de collectionner, permettant aux enfants et aux adultes de célébrer leur passion pour la course automobile avec Hot Wheels.

68 : l’année de création de Hot Wheels

Le premier produit lancé est une miniature de collection exclusive, disponible dès maintenant sur le site Mattel Creations. Elle arbore un design unique créé pour célébrer ce partenariat, équipées de roues Real Rider avec des pneus interchangeables, d’une carrosserie, d’un châssis entièrement métallique ainsi que d’un nouveau moulage de F1. La voiture Hot Wheels F1 en édition limitée porte également le numéro 68 sur le capot, clin d’œil à l’année de création de Hot Wheels. Inspirée les modèles Hot Wheels « Original 16 », la voiture est livrée dans un coffret de collection « Kar Keepers » pour offrir une expérience unique aux collectionneurs et aux fans de course automobile.

Reproduire le frisson des courses de F1

“Hot Wheels a toujours eu pour vocation de favoriser l’esprit de défi, c’est pourquoi un partenariat avec la Formule 1 apparaît comme une évidence. Il réunit deux des plus grandes communautés mondiales de fans qui partagent leur passion pour les voitures et les courses”, a déclaré Roberto Stanichi, vice-président exécutif de Hot Wheels et responsable des véhicules et des jeux de construction chez Mattel.

“En collaboration avec Formule 1, nous avons mis au point un programme qui permet aux enfants de reproduire le frisson des courses de F1, où ils peuvent piloter comme des pros, et qui permet également de s’engager auprès de nos communautés les plus fidèles à l’échelle mondiale. Comme Hot Wheels, la F1 est synonyme de sensations fortes et de performances automobiles, et la collection que nous avons créée fera passer le culte de la F1 au niveau supérieur, avec de points de contact supplémentaires avec les consommateurs, tels que des activations numériques et commerciales.”

Le plus vendu de tous les jouets

Vendu dans plus de 150 pays, l’assortiment Hot Wheels Série Vitesse 1:64 a été le produit le plus vendu parmi tous les jouets au niveau mondial en 2023. La Formule 1, plus grand spectacle de sport et de divertissement et compétition automobile la plus populaire au monde, rejoint la famille Hot Wheels. Avec plus de 700 millions de fans et 24 courses, le FIA Formula One Championship™ met en compétition les meilleurs pilotes du monde qui s’affrontent à plus de 320 km/h sur des circuits emblématiques et redoutables aux quatre coins de la planète. Ce sport, qui fêtera son 75e anniversaire l’année prochaine, est reconnu comme le summum de la vitesse, du design et de l’innovation.

Emily Prazer, directrice commerciale de la Formule 1, a déclaré : “Cette collaboration passionnante associera l’adrénaline de la course automobile à la passion pour les véhicules miniatures et offrira la possibilité de découvrir les détails d’une voiture de F1, le tout dans le creux de la main. Plus qu’un simple partenariat, il s’agit d’une célébration pour la vitesse, la créativité et l’innovation qui offrira aux fans une nouvelle façon de s’impliquer dans le sport”.

Après le lancement du premier produit, la collaboration pluriannuelle continuera à se développer tout au long de la saison 2025 et au-delà. Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites www.creations.mattel.com, www.hotwheels.com et www.formula1.com.

Crédit photo : Hot Wheels©