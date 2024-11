À l’occasion de ses 50 ans de carrière, la première monographie sur la Reine du Disco sort en France. Donna Summer – la voix arc-en-ciel ; de reine du disco à l’icône de la pop, par Andrea Angeli Bufalini et Giovanni Savastano.

Les éditions Gremese viennent d’annoncer la sortie en France de Donna Summer – La Voix Arc-en-ciel, un hommage unique et complet à la reine incontestée de la musique disco et icône mondiale, dont le 50e anniversaire de carrière tombe cette année.

Plus de 500 illustrations

Écrite par les auteurs italiens Andrea Angeli Bufalini et Giovanni Savastano, déjà connus en Italie pour le succès éditorial La Storia della Disco Music (Hoepli), cette monographie est le premier ouvrage français à offrir un aperçu exhaustif du parcours existentiel et artistique de Donna Summer. Préfacé par Pete Bellotte, collaborateur de longue date de la chanteuse et de Giorgio Moroder, le volume, qui comprend plus de 500 illustrations, n’est pas une simple biographie : à travers des entretiens exclusifs avec la chanteuse et des personnalités de son entourage, les auteurs reconstituent le parcours personnel et musical de la superstar, explorant également les changements sociaux et culturels des années 1970 et 1980, l’âge d’or du disco.

Un lien étroit avec la France

Donna Summer a entretenu un lien particulier avec la France : depuis le début de sa carrière, la chanteuse s’est produite à plusieurs reprises à Paris, sur des scènes prestigieuses telles que le Pavillon de Paris, l’Olympia, le Palais des Congrès et le Zénith, où elle a été accueillie par un public fidèle et chaleureux. L’artiste a su conquérir la scène française avec des interprétations incluant des chansons emblématiques telles que Je T’Aime (Moi Non Plus), le célèbre tube de Jane Birkin et Serge Gainsbourg revisité en version disco en 1978, jusqu’à sa version électro-pop de La Vie en Rose en 1993, un hommage spécial à Edith Piaf. Son lien avec Paris a même inspiré la chanson inédite To Paris With Love, sortie en 2010.

150 millions d’albums vendus

Donna Summer est une figure centrale de la musique et son importance se reflète également dans les chiffres : avec plus de 150 millions de disques vendus en quatre décennies, 6 Grammy Awards, un Oscar pour Last Dance (tirée de la bande originale du film Dieu merci, c’est vendredi) et le fait qu’elle ait été la première artiste féminine à remporter un Grammy dans la catégorie Rock pour Hot Stuff, Donna Summer a écrit des pages inoubliables de l’histoire musicale internationale. Parmi ses succès, des chansons devenues immortelles telles que Love To Love You Baby, I Feel Love, Last Dance, Hot Stuff, Bad Girls, On the Radio, jusqu’au duo No More Tears (Enough Is Enough) avec Barbra Streisand, State of Independence, produite par Quincy Jones, l’hymne féministe She Works Hard For The Money et This Time I Know It’s For Real.

Donna Summer – La Voix Arc-en-ciel. De reine du disco à icône de la pop, offre aux lecteurs français une nouvelle perspective sur le parcours de cette artiste révolutionnaire, non seulement musicalement, mais aussi sur le plan social, capable de traverser les genres et les générations avec son « arc-en-ciel vocal » qui, aujourd’hui encore, fait danser le monde entier.

Andrea Angeli Bufalini est journaliste, critique musical et écrivain, et pendant de nombreuses années employé de la RAI dans le secteur des radios musicales. Diplômé en droit, il peut se prévaloir de nombreuses années de collaboration avec diverses publications, notamment Musica & Dischi, Radio & TV, Raro!, Rockstar, TV RadioCorriere et, actuellement, Billboard Italia.

Giovanni Savastano est psychothérapeute, conférencier et écrivain. Il a collaboré avec les magazines Musica e Dischi, Classix ! et Classic Rock. En 2018, il a publié l’essai biographique Gian Maria Volonté. Recito dunque sono (Edizioni Clichy). Il écrit actuellement pour le magazine MicroMega.

Ensemble, ils ont écrit La Disco. Storia Illustrata della discomusic (Arcana, 2014) et le best-seller La Storia della Disco Music (Hoepli, 2019).

Infos techniques

Titre : Donna Summer – La Voix Arc-en-ciel

Auteura : Andrea Angeli Bufalini, Giovanni Savastano

Préface : Pete Bellotte

Maison d’édition : Gremese International

Format : 22,5 x 25,5 cm

Pages : 272

ISBN : 978-2-36677-386-6

Prix : € 35,00

Parution : Novembre 2024