Elvis aurait eu 90 ans

Elvis Presley, le King du rock’n’roll, aurait fêté aujourd’hui ses 90 ans. Retour sur la vie de cette icône planétaire, de sa naissance à son ascension fulgurante, en passant par ses succès musicaux et une vie privée parfois tourmentée.

Une naissance modeste dans le Mississippi

Elvis Aaron Presley naît le 8 janvier 1935 à Tupelo, dans le Mississippi. Fils unique après la mort de son frère jumeau à la naissance, Elvis grandit dans une famille modeste. Ses parents, Gladys et Vernon Presley, peinent à joindre les deux bouts. Malgré les difficultés, ils forment une famille soudée et transmettent à Elvis un profond amour pour la musique.

C’est à l’église qu’Elvis fait ses premières expériences musicales, chantant dans les chœurs gospel. La musique country et le blues, très présents dans le Sud des États-Unis, marquent également son enfance et influenceront son style unique.

Les débuts d’une étoile montante

En 1948, la famille Presley déménage à Memphis, Tennessee. C’est là qu’Elvis s’imprègne de la scène musicale locale. En 1953, après avoir obtenu son diplôme de lycée, il enregistre une première chanson, “My Happiness”, à la Sun Records pour l’offrir à sa mère. Le producteur Sam Phillips remarque son talent et lui propose d’enregistrer d’autres morceaux.

En 1954, Elvis sort “That’s All Right”, un titre qui mêle habilement le blues et la country. Le morceau est un succès immédiat, marquant le début d’une carrière exceptionnelle. Elvis devient rapidement l’emblème d’un nouveau genre musical : le rock’n’roll.

L’ascension vers la gloire

Entre 1956 et 1958, Elvis Presley conquiert l’Amérique et le monde. En 1956, il sort “Heartbreak Hotel”, son premier grand tube, suivi d’une série de hits tels que “Blue Suede Shoes”, “Hound Dog” et “Don’t Be Cruel”. Ses performances scéniques, caractérisées par des mouvements de hanches suggestifs, créent la controverse tout en captivant des millions de fans.

Elvis devient une véritable sensation médiatique. Il signe avec RCA Records et enchaîne les apparitions à la télévision, notamment dans le “Ed Sullivan Show”, qui le propulse au rang de superstar.

Une carrière cinématographique

Outre la musique, Elvis se lance dans le cinéma. En 1956, il joue dans son premier film, Love Me Tender. Le succès est au rendez-vous, et Elvis tourne près de 30 films au cours de sa carrière. Bien que ses talents d’acteur soient souvent critiqués, ces productions renforcent son statut de star planétaire.

La parenthèse militaire

En 1958, Elvis est appelé sous les drapeaux et sert en Allemagne pendant deux ans. Cette période marque un tournant dans sa vie. Il rencontre Priscilla Beaulieu, qui deviendra sa femme en 1967. Malgré son absence, ses disques continuent de se vendre par millions.

Un retour triomphal

De retour aux États-Unis en 1960, Elvis réalise une série de concerts et sort des albums qui rencontrent un immense succès, notamment “Are You Lonesome Tonight ?” et “Can’t Help Falling in Love”. Cependant, les années 60 voient sa popularité déclinée face à l’émergence de nouveaux artistes comme les Beatles.

En 1968, Elvis réalise un come-back spectaculaire avec le “68 Comeback Special”, une émission télévisée qui ravive son étoile. Il entame alors une série de concerts à Las Vegas, devenant un artiste résidentiel emblématique de la ville.

Une vie privée mouvementée

La vie privée d’Elvis est à la fois enviée et scrutée. En 1967, il épouse Priscilla, avec qui il a une fille, Lisa Marie Presley. Mais le couple se sépare en 1973. Le succès de l’artiste contraste avec ses démons personnels. Elvis lutte contre une dépendance aux médicaments et souffre de problèmes de santé.

Une carrière phénoménale

Durant sa carrière, Elvis Presley a vendu plus d’un milliard de disques à travers le monde, un exploit inégalé. Il a remporté de nombreux prix, dont trois Grammy Awards, et a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1986.

Parmi ses albums les plus emblématiques, on retrouve Elvis Presley (1956), Elvis Is Back ! (1960) et Aloha from Hawaii (1973), le premier concert diffusé par satellite dans le monde entier.

La fin tragique d’une légende

Le 16 août 1977, Elvis Presley est retrouvé mort à son domicile de Graceland, à l’âge de 42 ans. Sa mort, due à un arrêt cardiaque lié à sa consommation de médicaments, choque le monde entier. Des millions de fans pleurent la perte de cette icône incomparable.

Un héritage intemporel

Aujourd’hui encore, Elvis Presley demeure une figure majeure de la culture populaire. Graceland, sa résidence, est devenue un lieu de pèlerinage pour des millions de fans. Ses chansons, de “Jailhouse Rock” à “Love Me Tender”, continuent de résonner dans le cœur des amateurs de musique.

Elvis Presley n’était pas seulement un chanteur ou un acteur : il était une révolution culturelle à lui tout seul. Son influence transcende les générations, faisant de lui le véritable “King”.

Crédit photo : wikimedia / Elvis Presley en 1958.