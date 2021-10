La 6ème édition du salon VICHY VINTAGE LEGEND FESTIVAL se déroulera les 23 et 24 octobre 2021. L’événement aura lieu au Palais du Lac de Vichy, pour rassembler tous les fans des années 40 à 80.

Le prochain VICHY VINTAGE LEGEND FESTIVAL aura lieu samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021. De nombreux exposants seront présents et vous proposeront un véritable Vintage Market pour les amoureux de la mode et accessoires, créations, véhicules, musique, mobilier, animations, objets et déco qui font toute l’ambiance « old school » et le design des années 40 aux années 80’s.

L’occasion de se promener entre amis ou en famille dans une ambiance rétro qui vous rappellera de bons souvenirs.

Au programme :

Samedi 23 Octobre 2021

12h Hommage à Mike Brant

13h Blind Test Vintage

14h Concours Milshake

15h Hommage à Mike Brant

16h Jeu du Schmilblick

17h Hommage à Mike Brant

18h Madison Party

Dimanche 24 Octobre 2021

11h Initiation Lindy Hop

13h Blind Test Vintage

14h Concours Miss Mode Pin-UP

15h Show Rock’n Roll

16h Résultat du concours

17h Show Rock’n Roll

Durant les 2 jours :

Un Vintage Market avec plus de 60 exposants et de nombreuses animations présentées par une charmante speakerine … Sur place, vous trouverez stand photo, barbier, … et un parking spécial véhicules de + de 30 ans.

Restauration : sur place, Foodtruck

Entrée : 4 € sur place

PASS Week-end :6 € sur place (5 € en prévente)

GRATUIT pour les -12 ans

Chèques et cartes bancaires acceptées

Adresse :

PALAIS DU LAC

Centre Omnisport de Bellerive sur Allier

Pont de l’Europe

03700 VICHY

PARKING GRATUIT

Plus d’informations sur la page Facebook de l’événement en cliquant ici.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : salons vintage