Idée cadeau : des vêtements chauds pour l’hiver

Même si la douceur est de mise, l’hiver est arrivé sur l’hexagone en enveloppant certaines régions de son beau manteau blanc. À quelques jours de la Saint-Sylvestre, c’est la période idéale pour revoir son dressing ou trouver une idée cadeau masculine.

Un cadeau pour réchauffer

L’hiver est là, même si une douceur déconcertante s’est installée sur la France. Les températures relevées ces derniers jours sont quasiment celles d’un printemps, mais restons vigilants, le froid guette et va bientôt repointer le bout de son nez. À l’approche de la nouvelle année, voilà toute trouvée une bonne raison d’acheter un vêtement chaud pour monsieur, qui sera ravi de le trouver dans son dressing le froid revenu. Pour trouver le cadeau idéal, le site atlasformen.fr vous propose un large choix de produits, qui vont des dessous aux vêtements, en passant par les accessoires.

Un vêtement d’hiver chaud et vintage

Monsieur Vintage a sélectionné quelques vêtements et accessoires destinés aux hommes, sur la plateforme atlasformen.fr :

La parka

Les prix de certaines parkas sont chers, pour ne pas dire abusés. Atlasformen.fr propose un modèle haute performance bleu avec capuche fausse fourrure. Un modèle efficace contre le froid vendu seulement 69,99 euros avec la remise de -53%.

Les bretelles

Objet vintage par excellence et véritable symbole du dandysme, la bretelle est apparue au 16ème siècle. En 1822, un certain Albert Thurston y apporte quelques modifications avec l’apparition des clips et des attaches en boutons. Qu’elle soit bourgeoise ou ouvrière, la bretelle dégage à la fois une touche d’élégance ou champêtre. Atlasformen.fr propose un modèle rayé qui se mariera parfaitement avec une paire de jeans, ou la version “New West”, plus habillée et qui n’est pas sans rappeler le raffinement à l’italienne des films de Scorsese ou Coppola. Le prix est d’une trentaine d’euros, avec une remise importante de -67% ces jours-ci, profitez-en.

Chemise à carreaux ou western

Elle symbolise à elle seule le Grand Ouest, la nature, les espaces et la liberté. La chemise à carreaux, revenue à la mode avec l’explosion de la tendance hipster et au même titre que les bretelles, nous renvoie l’image du bûcheron barbu ou du cowboy. Chaude et agréable à porter, elle se porte de préférence avec des jeans ou pourquoi pas, un short de randonnée. Atlasformen.fr en propose différents modèles, dont la version western, à une quarantaine d’euros et des remises qui vont jusqu’à 50%.

Autre idée cadeau à retenir : la surchemise polaire. Ce produit plaît toujours aux hommes par son côté léger, décontracté, chaud et rétro. Comptez 22,99 euros en ce moment sur le site Atlasformen.fr, grâce à la remise de -52%.

Les bottines en daim

Idéale avec une paire de jeans (ou un chino), des bretelles et une chemise à carreaux, la bottine en daim style “Clarks” est agréable à porter, isolante du vent parce qu’elle remonte, légère et casual, sans être trop décontractée. Atlasformen.fr en propose à 63,99 euros, remisés de -29% soit 45,65 euros, un excellent prix pour un cadeau de Noël !

Les chaussettes

Comme le disaient nos grands-mères, le froid vient par les extrémités ! D’où l’importance de porter des gants et de bonnes chaussettes. Sous des températures négatives, l’idéal est d’enfiler de bonnes chaussettes de ski, souples, épaisses et hautes pour bien isoler le bas des jambes. Elles peuvent parfaitement entrer dans une paire de bottines et se marier avec un haut assorti, par exemple. Le modèle Floso est particulièrement adapté à l’hiver qui arrive.

