Ford Puma Ecoboost Hybrid 155 cv : dynamique et looké

Le Ford Puma est sorti en 1997. Il s’agissait alors d’un petit coupé 2 portes équipé du moteur Zetec développé en collaboration avec Yamaha, disponible en version 90, 103 et 125 chevaux. 23 ans plus tard, la marque à l’ovale ressort le Puma version SUV, que nous avons essayé, équipé du moteur Ecoboost 3 cylindres en hybridation légère de 155 cv. Un nouveau modèle qui a le mérite de se détacher de la production actuelle, en arborant un design original et très réussi.

Le petit SUV de Ford

23 ans après le Puma coupé sorti en 1997, Ford en reprend le nom pour proposer un petit SUV qui se positionne face aux Peugeot 208, Renault Captur, Seat Arona et Volkswagen T-Cross. Nous l’avons essayé dans sa motorisation la plus puissante, à savoir le 3 cylindres de 999 cm3 développant 155 chevaux et appuyé par une hybridation légère.

Basé sur la Fiesta, ce nouveau Puma affiche 4,20 mètres de longueur pour 1,81 mètre de largeur et 1,54 mètre de hauteur. Perché plus haut que la Fiesta, on ne se plie pas en quatre pour monter ou descendre de ce petit SUV, les grands et les souffreteux du dos apprécieront.

Une ligne flatteuse

La ligne musclée et fluide du Puma n’appelle aucune critique et fait tourner les têtes au passage de la voiture. Avec sa face avant et les feux perchés sur le bout des ailes, le Puma rappelle même si nombreux sont ceux qui n’osent le dire, le Macan de Porsche. Perché sur des jantes en aluminium de 19 pouces entourées de pneumatiques 225 x 40 x 19, le Puma affiche un corps râblé et fluide à la fois, conférant à l’ensemble une ligne originale et flatteuse.

Équipement complet

L’intérieur est de bonne facture, avec des plastiques moussés de bonne qualité, des sièges tissu/similicuir surpiqués de fil rouge et un équipement très complet sur notre modèle d’essai ST-Line X : climatisation, caméra de recul, GPS, système audio Bang & Olufsen (dont le son même à pleine puissance ne sature jamais), 4 vitres électriques, toit panoramique, régulateur/limiteur de vitesse, maintien dans la voie (déconnectable) ; ordinateur de bord avec jauge hybride, rétroviseurs électriques couleur carrosserie, poignées couleurs carrosserie, phares à LED, aide au démarrage en côte, 2 ports USB, essuie-glace automatiques, badge ST-Line, échappement chromé, démarrage sans clef, pédalier aluminium entre autres.

Dynamique

Bien qu’équipé d’un petit 3 cylindres de 999 cm3 (avec désactivation d’un des 3 cylindres), le Puma dans cette version hybride 155 cv se veut dynamique, même si l’on sent les 1 280 kg. Aidé par un alterno-démarreur qui booste les accélérations, le Puma avale le 0 à 100 km/h en 9 secondes et peut atteindre la vitesse de 205 km/h. Avec un roulis bien présent à chaque virage, la voiture tient plutôt bien la route, sans être une sportive puisque là encore, le poids se fait quand même sentir.

Confort rigide

La qualité d’assise du Puma est bonne, malgré une certaine fermeté des sièges comme de la suspension (l’amortissement est sec). Une rigidité qui gênera les plus sensibles aux (trop nombreuses) bosses qui juchent désormais nos routes françaises, mais qui sur long trajet, permet un bon maintien sans s’enfoncer dans le siège.

Coffre astucieux

Le coffre du Puma contient 401 litres. Sans être la meilleure de sa catégorie, cette contenance inclus un fond carré bien pensé, puisqu’on peut y mettre des chaussures de randonnées sales, ou des bottes pleines de boue, sans galérer pour nettoyer l’emplacement une fois les affaires sales retirées. En effet, Ford a eu la bonne idée de placer un bouchon au fond du coffre, que l’on peut retirer afin de passer le jet d’eau et nettoyer l’emplacement, l’eau sale s’écoulant sous la voiture. Aussi pratique que le coffre électrique qui s’ouvre au choix à partir d’un bouton, de la télécommande ou en passant le pied sous le pare-chocs arrière.

Bilan : un Puma à la robe flatteuse

Le Puma de Ford attire tous les regards et ça, ça ne trompe pas. La ligne est réussie et originale, tout en étant musclée et dynamique ce qui, dans un marché surchargé de SUV est un bon point pour rouler en se différenciant des autres. Avec un gabarit passe-partout, des accélérations puissantes et un coffre bien pensé, il comblera de nombreuses familles à condition de ne pas dépasser 4 personnes si vous partez en vacances.

FICHE TECHNIQUE FORD PUMA 1.0 ECOBOOST HYBRID 155 ST LINE X 2020

Moteur 3 cylindres en ligne turbo hybridation légère

Énergie essence

Cylindrée 999 cm3

Puissance 155 chevaux (puissance fiscale : 8 cv)

Couple 220 Nm

Transmission avant

Boîte manuelle à 6 rapports

Vitesse max 205 km/h

0 à 100 km/h 9s

Conso essai 6,9 litres/100 km

Réservoir 42 litres

Émissions CO2 127 grammes par km

Roue secours kit de dépannage

Dimensions 4,20 m x 1,81 m x 1,54 m

Poids 1 280 kg

Empattement 2,59 m

Coffre 401 litres

Tarif 27 900 euros

Crédit photo : monsieurvintage.com©

