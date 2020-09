Annie Cordy nous a quittés à l’âge de 92 ans

La chanteuse Annie Cordy est décédée ce vendredi 4 septembre 2020 à l’âge de 92 ans. C’est ce qu’a annoncé sa nièce Michèle Lebon à l’Agence France Presse. L’ex-meneuse de revue belge avait enregistré plus de 700 morceaux, qu’elle interprétait dans une joie de vivre propre à la chanteuse.

Annie Cordy est morte à l’âge de 92 ans à son domicile de Vallauris, dans le sud de la France. Véritable boute-en-train pleine de peps et de bonne humeur, la chanteuse née Léonie Cooreman avait vu le jour le 16 juin 1928 à Laeken, en Belgique.

Célèbre pour ses chansons positives et rieuses, Annie Cordy collectionnait les tubes, de « Hello Dolly » en 1972 à « Cho Ka Ka O » en 1985, en passant par « La bonne du curé » et son million d’albums vendus en 1974, « « Ça ira mieux demain » en 1976 ou « Tata Yoyo » sorti en 1981.

Grande star des émissions de Maritie et Gilbert Carpentier dans les années 70 et ancienne meneuse de revue, Annie Cordy adorait les costumes aux couleurs vives, la rigolade et les ambiances festives. Avec 10 000 galas à son actif, elle était la « Madame 100 000 volts » de la bonne humeur aux yeux des petits et des grands.

La première ministre belge, Sophie Wilmès, a définit la chanteuse comme « une artiste accomplie dont l’humour et la joie de vivre représentaient si bien cette belgitude que l’on aime tant ». Estampillée « rigolote », elle rejoint le chanteur Carlos au paradis des chanteurs joyeux qui ont bercé l’enfance de millions de Français.

