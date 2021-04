Midual annonce la mise en service de sa nouvelle usine, près d’Angers, afin d’assurer un avenir plus pérenne au fabricant de motos français, né en 1992.

Midual est un des rares fabricants de motos français, avec Avinton, à proposer des gros cubes sur deux roues dans une finition haut de gamme. Présenté au concours d’élégance de Pebble Beach en août 2014 (retrouvez notre article en cliquant sur ce lien), l’unique modèle de la marque avait fait sensation et séduit bon nombre d’amateurs de produits luxueux.

Nouvelle usine près d’Angers

Aujourd’hui, le fabricant annonce l’ouverture d’une nouvelle usine, où les Midual Type 1 sont fabriquées à la main, près d’Angers. Une quinzaine d’exemplaires sillonnent déjà les routes et Midual accélère le mouvement grâce à son nouveau site de production, un formidable outil pour rationaliser sa production et se projeter dans un avenir prometteur.

Olivier Midy, fondateur de la marque avec son frère François en 1992, est animé par l’idée d’une moto ayant l’ambition légitime d’être un fleuron de l’industrie, il n’a rien d’un doux rêveur. Ingénieur de bureau d’études impliqué dans la conception et le développement de pièces pour le secteur automobile, il a dirigé l’équipe qui a planché 200 000 heures à imaginer, dessiner, perfectionner, magnifier chacune des 1 450 pièces qui composent la Midual Type 1. Un travail de fond d’une rare intensité, une démarche qualité continue d’une exigence implacable. C’est la marque de fabrique de Midual.

Prix et finition élevés

Vendue entre 155 000 et 170 000 euros selon les finitions, la Midual Type 1 n’est pas n’importe quelle moto. Unique modèle de la marque enracinée à Juigné-sur-Loire, en Anjou, elle incarne ce que l’homme, doublé de l’ingénieur, peut accomplir lorsqu’il est habité par une vision : celle de construire une moto avec la même audace technique et sophistication qu’une montre à grande complication.

Midual n’aurait pu être qu’un rêve. Olivier Midy lui a donné forme, et des galbes, d’un classicisme intemporel, à l’image des carrosseries élancées des séduisantes automobiles françaises des années 30 pour lesquelles il a les yeux de l’amour. Dans sa quête de perfection, Midual se distingue par une approche technique enthousiaste et originale, grâce à l’emploi d’un cadre monocoque à double paroi en aluminium, faisant office de châssis et de réservoir.

Cette sculpturale pièce de fonderie, dont le brut de 80 kg nécessite à chaque coulée la fabrication d’un moule employant 1 700 kg de sable, est ensuite ébarbée, meulée, usinée puis polie manuellement par un expert, son poids final n’excédant pas 25 kg. Telle une cathédrale de métal, cette pièce audacieuse structure et habille la Midual

Un moteur maison

Celui qui équipe la Midual Type 1 est unique, par son architecture, dans la production actuelle : un bicylindre boxer de 1036 cm3, positionné dans le sens de la route, basculé de 25°. Il bénéficie, outre sa configuration innovante, d’un très gros travail d’ingénierie visant à intégrer les fonctions disgracieuses des moteurs actuels, telles que le système de refroidissement.

Ce flat twin a été entièrement développé en interne et éprouvé sur plus de 100 000 kilomètres. Afin d’obtenir la qualité attendue, Midual usine les pièces essentielles de ses moteurs en interne et s’est équipé pour cela de machines-outils multiaxes modernes. Un contrôle pointilleux tout au long de l’assemblage, un passage au banc, un roulage test de 300 kilomètres valident la qualité finale de chaque Midual Type 1 avant sa livraison.

Une garantie unique au monde

À noter que chaque moto Midual bénéficie d’une garantie de 4 ans et d’un entretien assuré pour chaque machine au sein même de l’usine, par les techniciens à l’origine de sa fabrication. Aucune autre moto au monde ne bénéficie d’un tel accompagnement.

Une usine atypique

Pour développer son activité et assurer la satisfaction client, Midual a investi dans un nouvel écrin de 1 800 m2, une usine ultra fonctionnelle où le hall d’exposition accueillant les clients sur rendez-vous, côtoie les centres d’usinage, l’atelier de polissage, le département des essais moteur et la manufacture où sont assemblés, avec un soin extrême, après contrôle, les éléments mécaniques livrés par 140 fournisseurs dont 70% sont français.

Par l’organisation de l’usine, quelques mètres seulement séparent le bureau d’études de l’assemblage et des outils de fabrication, la synergie entre les équipes, la réactivité et la dynamique sont optimisées. Pour les visiteurs, découvrir une Midual prendre corps entre les mains des artisans mécaniciens permet de mesurer les multiples facettes qui forgent son exclusivité.

4 mois de délai

Quatre mois sont nécessaires pour livrer un modèle personnalisé, mais plusieurs exemplaires représentatifs des finitions emblématiques de la marque (coque polie brossée, sablée ou peinte) sont immédiatement disponibles. Midual offre la possibilité du sur-mesure, pour que chaque moto soit unique. Pour plus de renseignements, cliquez sur ce lien.

