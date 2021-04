TRIUMPH PRÉSENTE LES NOUVEAUX STREET SCRAMBLER 900 & STREET SCRAMBLER 900 « SANDSTORM EDITION »

Après la présentation la semaine dernière des nouveaux modèles Scrambler 1200

NOUVEAUX STREET SCRAMBLER 900

Au début des années 60

Lancée en 2017, l’incroyable lignée du Street Scrambler a une histoire sans pareille qui a commencé au début des années 1960. La Bonneville d’origine était réputée pour être une gagnante de course dès sa sortie de, et la moto de choix des pilotes de dirt et de désert à dépouiller et à modifier, donnant naissance aux premières spéciales d’usine dédiées au scrambler, dont la Bonneville T-120TT. Dépouillée, plus légère et plus puissante, c’est la moto qui a enflammé la scène Scrambler.

Réintroduit dans la gamme Triumph en 2006, le Scrambler est très vite devenu la genèse d’une toute nouvelle sous-catégorie. En 2017, le Street Scrambler a ajouté un style contemporain unique, conquérant le cœur de nombreux pilotes, journalistes et blogueurs grâce à son caractère de scrambler urbain amusant et accessible.

Mise à jour du moteur Euro 5 High Torque Bonneville

La nouvelle Street Scrambler 2021 est propulsée par le moteur bicylindre Bonneville de 900 cm3, désormais modernisé pour être entièrement conforme aux dernières réglementations Euro 5. Le moteur à refroidissement liquide conserve sa puissance de 65 chevaux, son caractère distinctif de Scrambler et sa réactivité. Il émet désormais moins d’émissions, dépassant les exigences de la norme Euro 5, et offre un meilleur rendement énergétique. Il délivre également un couple important à bas régime, tout au long de la plage de régime pour une réactivité et une accélération sans pareil, avec un couple maximum de 80 Nm à seulement 3 250 tr/min. Le son inimitable de l’emblématique bicylindre britannique est produit par le système d’échappement double en position haute du Street Scrambler, avec des silencieux en acier inoxydable brossé.

Un faible coût d’entretien

L’intervalle élevé entre deux révisions majeures (16 000 km) garantit un faible coût d’entretien, tandis que le kit de bridage A2 monté par le concessionnaire rend la Street Scrambler plus facilement accessible à tous les pilotes. Le kit A2 comprend une poignée tournante APS et un réglage du moteur spécifique à l’A2, qui peut facilement être inversé par le concessionnaire une fois que le propriétaire a obtenu son permis complet.

Plus de style personnalisé et de détails haut de gamme

Le nouveau Street Scrambler 2021 offre le style et la silhouette incomparables des Scrambler, nés des Scrambler originaux de Triumph qui ont lancé la scène des courses dans le désert dans les années 1960. Conservant ce caractère authentique et cet ADN intemporel, le Street Scrambler est doté d’une fourche à large écartement, d’un double échappement en position haute, d’une carrosserie minimale, d’un large guidon et de roues à rayons métalliques avec moyeux et jantes noirs.

Pour la nouvelle génération 2021, des touches et des détails premium supplémentaires ont été ajoutés, notamment la nouvelle plaque numéro en aluminium avec le logo Street Scrambler en relief, intégré au nouveau panneau latéral. Les finitions du corps de papillon, les protections de talon et les supports de phares, tous dotés d’une finition en aluminium brossé, sont également nouveaux pour cette dernière génération de Street Scrambler, tout comme le nouveau revêtement de siège inspiré du cuir et du textile.

Parmi les autres détails caractéristiques du Scrambler, citons les repose-pieds à forte adhérence, le réservoir de forme élégante avec bouchon verrouillable et le garde-boue avant minimal. Comme pour toutes les motos de la famille Modern Classic de Triumph, le moteur du Street Scrambler, recouvert d’un revêtement noir, présente des carters moteur Bonneville en forme de signature avec leur badge Triumph, complétés par une tête à ailettes et des collecteurs.

3 coloris

Le Street Scrambler 2021 est disponible en 3 coloris haut de gamme : le classique Jet Black, un nouveau gris urbain contemporain ou le nouveau schéma bicolore Matt Khaki et Matt Ironstone, avec de nouveaux graphismes de réservoir distinctifs.

Spécifications et équipements haut de gamme

La configuration du châssis du Street Scrambler lui confère une position de conduite naturelle avec un cadre unique, un large guidon en aluminium et des repose-pieds en position centrale, ce qui inspire confiance et offre une grande visibilité dans le trafic. L’étrier de frein avant Brembo à 4 pistons offre une excellente puissance de freinage, avec beaucoup de mordant et de feeling.

Avec un débattement de 120 mm à l’avant et à l’arrière, les fourches à cartouche de 41 mm et les doubles amortisseurs réglables en précharge permettent au pilote de se sentir à l’aise sur les longs trajets, ou lorsqu’il s’attaque à des chemins. Les fourches à long débattement sont dotées de soufflets en caoutchouc traditionnels, tandis que la suspension arrière est dotée de ressorts gris et de protections noires, ce qui ajoute au style emblématique de la moto.

Pour tous types de pilotes

Les roues de 19 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière du Street Scrambler sont équipées de pneus Metzeler Tourance à double usage pour une adhérence, une durabilité et une maniabilité précises dans toutes les conditions. La faible hauteur de selle de 790 mm et sa relative « étroitesse » ajoutent à la sensation de confiance, permettant aux pilotes d’atteindre confortablement le sol à l’arrêt, ce qui rend ce modèle extrêmement accessible, facile à manœuvrer et amusant pour tous les types de pilotes.

Technologie avancée axée sur le pilote

Le nouveau Street Scrambler 2021 conserve son haut niveau de technologie avancée centrée sur le pilote, assurant la meilleure expérience de conduite tout en maximisant la sécurité et le contrôle. L’ABS et l’antipatinage commutables sont montés de série, optimisant le couple délivré lorsque la traction est compromise. Trois modes de conduite (pluie, route et off road), activés par la technologie ride-by-wire, qui ajustent la cartographie de l’accélérateur et les réglages du contrôle de la traction en fonction des conditions de conduite ou des préférences du conducteur, garantissant ainsi des performances optimales sur le sec comme sur le mouillé. Le mode Off-Road désactive l’ABS et le contrôle de traction, ce qui permet au conducteur d’avoir un contrôle total de la roue arrière sur les surfaces meubles.

Un embrayage à assistance de couple pour un fonctionnement léger et facile est également monté de série, ce qui représente un avantage particulier lors de la conduite dans un trafic dense ou lors d’une légère conduite off road, rendant la moto plus facile à conduire pendant plus longtemps. Les compteurs sont dotés d’un compteur de vitesse analogique et d’un système de menus numériques, auxquels on accède facilement grâce à des boutons intuitifs montés sur le guidon. Le chargeur USB sous la selle, le système antidémarrage intégré à la clé et le feu arrière à LED compact, économe en énergie et élégant complètent l’ensemble technologique de haute qualité.

120 accessoires Triumph d’origine.

Comme tous les Modern Classics de Triumph, le nouveau Street Scrambler 2021 est conçu pour être personnalisé, avec une vaste gamme de 120 accessoires d’origine Triumph pour une protection supplémentaire, un confort, un style tout-terrain, des capacités accrues et la sécurité.

Ces accessoires comprennent une gamme de bagagerie, ainsi que des accessoires pour une plus grande facilité d’utilisation au quotidien, comme des poignées chauffantes, une béquille centrale, des saute vent courts ou hauts, des leviers réglables et des protections de moteur. Les accessoires pour une utilisation tout-terrain supplémentaire comprennent le garde-boue avant en position haute, la grille de phare, le protège-carter en acier inoxydable et les amortisseurs arrière Fox piggyback réglables, tandis que la selle de style Scrambler et le té de fourche ajoutent encore plus de style personnalisé haut de gamme.

Tous les accessoires Triumph d’origine ont été conçus et fabriqués en même temps que la moto pour une intégration parfaite et sont testés selon les mêmes normes de qualité rigoureuses. Ils sont tous accompagnés d’une garantie de deux ans, kilométrage illimité.

PRIX DE VENTE : à partir de 11 000€ TTC (Version Jet Black)

Galerie photos Triumph Street Scrambler 900 modèle 2021

STREET SCRAMBLER 900 « SANDSTORM EDITION »

La nouvelle édition limitée 2021 Street Scrambler Sandstorm célèbre la lignée intemporelle des Triumph Scrambler qui ont roulé dans le désert, d’El Mirage à Mojave, en passant par Barstow et la légendaire péninsule de Baja. Elle reprend la dernière génération de Street Scrambler 900, qui a été modernisée pour 2021, et y ajoute une peinture unique et contemporaine Sandstorm Edition ainsi qu’un style et des détails encore plus robustes, avec une foule d’accessoires haut de gamme montés de série.

La peinture Sandstorm personnalisée comprend des couleurs Gris Storm Matt et Ironstone sur le réservoir dans un nouveau style unique à trois tons, ainsi qu’un garde-boue avant haut monté en usine Gris Storm Matt. Pour ajouter au style contemporain du scrambler urbain, l’édition limitée Sandstorm est équipée de série de l’accessoire Triumph haut de gamme, comprenant un feu arrière compact à LED et un éclairage de plaque d’immatriculation (des restrictions de marché peuvent s’appliquer), ainsi qu’un protège-carter en aluminium robuste, une grille de phare élégante avec un marquage Triumph subtil et des pads de protection en caoutchouc sur le réservoir. Tous ces accessoires sont montés en usine et ne sont proposés de série que sur l’édition limitée Sandstorm.

775 exemplaires

Seuls 775 exemplaires de l’édition limitée Street Scrambler Sandstorm seront produits dans le monde entier et, pour ajouter encore plus d’exclusivité, chacun d’entre eux sera accompagné d’un certificat d’authenticité personnalisé unique indiquant le numéro VIN de la moto.

L’édition Sandstorm bénéficie bien sûr des mêmes mises à niveau et améliorations que celles introduites sur le Street Scrambler 900 « standard » pour 2021, y compris la mise à jour Euro 5 du coupleux moteur Bonneville, et les nouveaux détails stylistiques premium personnalisés.

PRIX DE VENTE : à partir de 11 700€ TTC

Galerie photos Triumph Street Scrambler 900 « Sandstorm Edition » modèle 2021

Crédit photo : Triumph©

Étiquettes : motos vintage