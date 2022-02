La marque américaine de motos Indian Motorcycle vient d’annoncer sa collaboration avec Sébastien Loeb, roi incontesté en championnat du monde des rallyes et grand passionné de mécanique. Le champion alsacien roulera désormais en Indian FTR, une moto à l’ADN racing pleine de caractère.

La passion à mobylette

Récemment victorieux de l’impétueux Rallye Monte Carlo et deuxième du Dakar, à 47 ans, Sébastien Loeb a encore montré son haut niveau de compétitivité après avoir régné en maître sur le Championnat du Monde des Rallyes pendant neuf années, il enchaîne les records et s’essaie à toutes les disciplines : Championnat du monde de voiture de tourisme, Pikes Peak, Rallye Cross, Rallye Dakar, Xtreme E. Le champion tente et découvre des univers et à chaque fois il montre ses qualités de pilotage hors norme. Ce qu’on sait moins, c’est que Sébastien Loeb a découvert sa passion pour les sports mécaniques à mobylette, en prenant part à des courses régionales et s’est même essayé en moto vitesse sur circuit et en enduro.

La collaboration avec Indian Motorcycle vient sceller cette envie de découverte, alors que Sébastien Loeb a déjà pu tester bon nombre de véhicules, c’est avec Indian Motorcycle que le partenariat s’est écrit. Indian Motorcycle et Sébastien partagent ce goût pour la compétition, repousser les limites. En Flat Track pour Indian qui détient de multiples titres en France, avec Wilfried Delestre et en championnat américain et à bord de véhicules à quatre roues pour Sébastien.

Cette collaboration c’est aussi une rencontre humaine entre l’équipe Indian Motorcycle et Sébastien Loeb.

«Nous sommes ravis de collaborer avec Sébastien Loeb qui est une personnalité charismatique et talentueuse. Lors de notre rencontre, j’ai découvert un véritable passionné, d’auto bien sûr, mais aussi de deux-roues, notamment les motos de caractère comme la FTR. Je suis très heureux de ce nouveau partenariat qui prend le contre-pied de l’univers traditionnel de Sébastien. Baser ce partenariat sur l’Indian FTR est un parti pris assumé, c’est une moto au style unique et performante, tout ce que Sébastien recherchait pour sa future moto.» C’est ce qu’a déclaré Pierre Audoin – Indian Motorcycle National Manager.

Fruit d’un équilibre parfait entre style et performance, la FTR est la moto idéale pour les trajets quotidiens de la semaine et le loisir du weekend. Reconnaissable grâce à ses lignes uniques, les pilotes ont très vite apprécié son moteur ultra coupleux, sa grande maniabilité et ses équipements technologiques hyper premium comme les suspensions Öhlins, freins Brembo, le contrôle de traction dynamique ou encore les 3 modes de conduite.

Sportivité et caractère, la moto idéale pour le nonuple champion du monde

De son côté, le champion des rallyes a déclaré : «Je suis très heureux de collaborer avec Indian, on me voit plus souvent au volant qu’au guidon, mais j’ai toujours fait de la moto pour avoir des sensations différentes. J’adore rouler à moto dès que j’en ai l’occasion, que ce soit sur circuit ou sur route, et la FTR a toutes les qualités nécessaires pour se faire plaisir à n’importe quel rythme. Outre le produit, l’esprit et l’univers d’Indian font part d’une grande ouverture et originalité, et cela me correspond bien.»

Crédit photo : Fray Media-JMP©

