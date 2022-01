La chaîne France 2 propose une émission un peu particulière pour la soirée de ce 25 janvier 2022. À partir de 21H10, l’émission AFFAIRE CONCLUE habituellement diffusée l’après-midi remontera le temps pour un programme 100% vintage. Au travers de plusieurs tableaux reconstitués, Sophie Davant nous transportera à travers les siècles pour une émission exceptionnelle.

Adaptation de l’émission allemande Bares für Rares (“De l’argent pour une pépite”), AFFAIRE CONCLUE est diffusée sur la chaîne France 2 depuis le 21 août 2017. Un programme intéressant pour les fans de brocantes, d’objets anciens et de vintage. Le concept est simple : une personne qui détient un objet ancien vient le faire expertiser dans l’émission, puis il passe devant un groupe d’experts pour une vente aux enchères.

Ce soir à 21H10, Sophie Davant et toute l’équipe d’« AFFAIRE CONCLUE » vont remonter le temps grâce à des objets toujours plus incroyables !

Pour cette soirée exceptionnelle, chaque objet sera expertisé en même temps par deux commissaires priseurs et mis en scène dans un décor d’époque différent, selon plusieurs thématiques :

Années 70

Atelier d’artiste

Second Empire

Cabinet de curiosité

Loft années 80

Harold Hessel, Énora Alix, Yves Cosqueric et Delphine Fremaux-Lejeune vous feront découvrir les secrets que renferment ces objets. Voici quelques-uns des objets d’exception que vous ne pourrez découvrir que sur le plateau d’AFFAIRE CONCLUE :

Un requin-tigre en résine long de 2,5 m, un gisant du XVIe siècle, un escalier signé Roger Tallon des années 60, un bronze monumental de 1,70 m d’Arman, un salon Harcourt et Paulin, une guitare électrique Fender Telecaster ayant appartenu à Johnny Hallyday…

Alors quel objet aura le plus de succès ? Des records de vente seront-ils battus ? Qui des fidèles acheteuses et acheteurs de l’émission : Diane Châtelet, Caroline Margeridon, Aurore Morisse, Anne-Catherine Verwaerde, Clément Anger, Damien Tison, François Cases-Bardina renchérira le plus et remportera la mise ?

Mais ce n’est pas la seule surprise que vous réserve ce prime, puisque Sophie Davant et les commissaires priseurs d’AFFAIRE CONCLUE seront costumés !

Après cette émission spéciale VOYAGE DANS LE TEMPS, AFFAIRE CONCLUE continuera avec : AFFAIRE CONCLUE : SPÉCIALE COLLECTIONNEUR.

Juste derrière ce prime exceptionnel et pour la quatrième fois, Sophie et Harold Hessel poursuivront leur voyage chez d’incroyables collectionneurs, ces personnes qui ne cherchent surtout pas à vendre mais plutôt à accumuler.

En France, plus de 39 % de la population collectionne

Sophie et son acolyte, Harold, partiront une fois de plus sillonner les routes de France et de Suisse à la rencontre de collectionneurs que rien n’arrête. Du nord au sud et d’est en ouest, ils vont aller découvrir des collections plus étonnantes les unes que les autres.

Collection de :

• Boules à neige à Paris

• Skis en Suisse

• Poupées iconiques à Lyon

• Malles à Haguenau

• Tableaux en Auvergne

AFFAIRE CONCLUE – France 2 – mardi 25 janvier 2022 à 21H10A

Animation

Sophie Davant

Production

Warner Bros. International Television Production France

Réalisation du prime

Sébastien Pestel

Producteur délégué

Bruno Henriquet

