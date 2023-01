Rétromobile 2023 se déroulera du 1er au 5 février à Paris

La prochaine édition du salon Rétromobile se tiendra à Paris du 1er au 5 février 2023, en partenariat avec Motul. Véritable référence en matière de véhicules anciens, Rétromobile est le plus ancien et le plus prestigieux salon de l’automobile de collection en Europe.

C’est une promesse de rencontres et d’échanges que Rétromobile 2023 propose autour de la passion : artistes, constructeurs, clubs, fédérations, vendeurs de pièces détachées et de miniatures, restaurateurs, marchands d’automobile et tous les services connexes seront au rendez-vous pour le bonheur de tous.

Une édition teintée de jaune

Après l’année du rouge en 2020, celle du vert en 2022, cette année Rétromobile se mue en jaune ! Découvrons ensemble les différents éléments qui viennent orner cette affiche. Magique : c’est le mot qui décrirait parfaitement l’édition à venir, et cette affiche donne déjà le ton avec ce long rideau « doré » qui dévoile ce véhicule d’exception. Pour ceux qui ont l’œil et l’imagination, on aperçoit la perspective d’un circuit sur lequel la voiture de course est en train de rouler : une première référence qui annonce les spécificités de cette édition. Et parce que Rétromobile ouvre les festivités de la semaine internationale de l’automobile ancienne à Paris, vous pouvez visualiser la tour Eiffel, symbole de la capitale française.

Un programme riche

Pour cette nouvelle édition, La marque française de motos Dollar créée à l’entre-deux-guerres exposera quelques-unes de ses pépites, pour célébrer dignement ses 100 ans sur le Rétromobile.

Deux expositions seront également consacrées à la célèbre course des 24 HEURES DU MANS. L’une consacrée aux artisans et constructeurs qui ont brillé sur l’épreuve et l’autre, dédiée aux progrès technologiques développés grâce à la course.

Citroën sera à l’honneur à l’occasion de la sortie, le 1er février 2023, du film Astérix et Obélix : l’empire du milieu, réalisé par Guillaume Canet avec Gilles Lelouch, Marion Cotillard et Vincent Cassel. La marque aux chevrons exposera en effet pour la première fois le concept-char spécialement créé pour le film.

Les plus nomades d’entre vous apprécieront l’exposition Van Life consacrée aux anciens modèles retapés pour le voyage. Vous pourrez ainsi découvrir plusieurs modèles du légendaire Combi de Volkswagen, l’Estafette, une Simca 1000 camping-car, un cabriolet Chrysler de 1933 et sa caravane, une Fiat 850 minibus, une Citroën 2CV Tour du monde ou une Peugeot D4B.

Évènement récurrent à ne pas manquer : la vente aux enchères organisée par la maison Artcurial.

Rétromobile

Du 1er au 5 février 2023

Parc des expositions de la Porte de Versailles – Paris 15

Tarif : 19 euros le billet par internet et 24 euros à la caisse sur place

Toutes les informations en cliquant sur ce lien

