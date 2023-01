L’actrice italienne Gina Lollobrigida est morte ce lundi 16 janvier 2023 à l’âge de 95 ans. Elle avait débuté sa carrière dans un roman photo avant d’être repérée par le cinéma où elle a joué dans 70 films.

Gina Lollobrigida : une beauté voluptueuse

Née Luigia Lollobrigida le 4 juillet 1927 à Subiaco, en Italie, Gina Lollobrigida a débuté sa carrière dans un roman-photo, sous le nom de Diana Loris. Un moyen de se faire un peu d’argent alors qu’elle était étudiante à l’académie des Beaux-Arts de Rome. Rapidement remarquée pour sa plastique et la beauté de son visage par le cinéma, elle ne tient d’abord que des seconds rôles dans L’aigle noir, Traqué dans la ville et autres petits rôles avant de connaître la gloire avec le film Plus fort que le diable, où elle joue aux côtés d’Humphrey Bogart.

Elle jouera plus tard auprès des plus grands acteurs tels que Frank Sinatra, Steve McQueen, Yul Brynner, Burt Lancaster, Tony Curtis, Anthony Queen, Yves Montand, Gérard Philippe ou Marcello Mastroianni. Magnifique gitane Esmeralda dans Notre Dame de Paris sorti en 1956, Gina Lollobrigida avait terminé troisième à l’élection de Miss Italie en 1947.

Sensuelle et voluptueuse, l’actrice incarnait la beauté transalpine et l’Italie à elle seule, au même titre que Sophia Loren ou plus récemment, Monica Bellucci.



Crédit photo : Ivo Bulanda© – Wikimedia

Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto.

