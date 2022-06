Le Tourist Trophy à nouveau endeuillé

Débutée le 28 mai dernier, la 101ème édition du Tourist Trophy de l’Ile de Man, course de moto légendaire, se voit endeuillée par trois fois avec le décès, ce lundi, du pilote nord-irlandais Davy Morgan âgé de 52 ans. Un décès qui survient après celui du pilote gallois Mark Purslow, âgé de 29 ans et du passager de side-car français Olivier Lavorel (35 ans).

“Le risque de ne pas en revenir vivant”

Course la plus dangereuse au monde, le Tourist Trophy de l’Ile de Man est aussi, comme l’indiquait le pilote Phil Read dans l’ouvrage “Regards sur le Tourist Trophy” écrit par Jacques Bussillet et Anne Giuntini (sorti en 2018) une “course addiction dont vous ne pouvez vous passer. Les coureurs ont l’impression de tous faire partie de la même escadrille pendant une attaque, parce que chacun sait qu’il va devoir donner le meilleur de lui-même, en prenant le risque de ne pas en revenir vivant.”

Un triste record

Située entre l’Angleterre et l’Irlande, en pleine mer d’Irlande, l’Ile de Man compte 83 314 habitants. Depuis 1907, il s’y déroule la plus grande course moto du monde : le Tourist Trophy. Le “circuit” n’en n’est pas un puisque la course se fait sur les routes de l’île, fermées à la circulation durant l’événement. Ce qui signifie imperfections, bosses, décollages et obstacles réels. Depuis sa création en 1907, le “TT” est détenteur d’un triste record, celui du nombre de morts sur une course avec plus de 260 décès cumulés.

Des pointes à 300 km/h

Entre villages et montagnes, le Tourist Trophy s’étire sur 60 km pour un tour complet de l’île, réalisé à une vitesse moyenne de plus de 200 km/h et des pointes à 300 km/h. Plus qu’une course, le “TT” est une légende. Le pilote Davy Morgan vient d’y laisser sa vie, une triste nouvelle reprise par un communiqué de l’organisation sur Twitter, par ces quelques mots : “C’est avec le cœur lourd que nous confirmons la perte de Davy Morgan à la suite d’un accident survenu dans le dernier tour de la première Supersport Race ». Davy Morgan, pilote expérimenté, en était à sa 20ème participation sur le Tourist Trophy.

