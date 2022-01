Le légendaire album inédit de Bowie : “Toy” sortira le 7 janvier 2022

Le 7 janvier 2022, la veille de l’anniversaire de David Bowie, TOY, le légendaire album inédit attendu de longue date, sera enfin disponible en versions 3 CD/6 vinyles 25cm. Une sortie qui intervient en plein rachat du catalogue de l’artiste par Warner Music.

Des réinterprétations vintage

TOY a été enregistré au lendemain de la performance triomphale de David Bowie à Glastonbury, en 2000. Bowie est entré en studio avec son groupe, composé de Mark Plati, Sterling Campbell, Gail Ann Dorsey, Earl Slick, Mike Garson, Holly Palmer et Emm Gryner, pour enregistrer de nouvelles interprétations de chansons qu’il avait gravées entre 1964 et 1971. L’artiste avait prévu d’enregistrer l’album « à l’ancienne » en enregistrant le groupe live dans le studio, en choisissant les meilleures prises et en le sortant dès que possible. Malheureusement, en 2001, le concept de sortie d’album « surprise » et la technologie pour assurer ce lancement étaient encore loin d’être au point, ce qui a rendu impossible la sortie instantanée de TOY, tel que David Bowie l’avait souhaitée.

Entre-temps, Bowie a fait ce qu’il faisait de mieux : passer à quelque chose de nouveau, avec une poignée de nouvelles chansons issues des mêmes sessions qui allaient finalement constituer l’album HEATHEN, sorti en 2002 et reconnu aujourd’hui comme un des sommets de sa carrière.

Une capsule temporelle

Vingt ans après sa sortie initialement prévue, Mark Plati, le coproducteur de David Bowie, déclare : « Toy est une capsule temporelle capturée dans une atmosphère de joie, de feu et d’énergie, avec le son de musiciens heureux de jouer. David a revisité et réexaminé son travail des décennies précédentes au travers des prismes de l’expérience et d’une nouvelle perspective, un parallèle qui ne m’a pas échappé alors que je le revisite vingt ans plus tard. De temps en temps, il avait l’habitude de dire « Mark, c’est notre album », je pense qu’il savait que j’étais très profondément impliqué avec lui dans ce voyage. Je suis heureux de pouvoir enfin dire qu’il appartient désormais à nous tous« .

Disponible en format 3CD ou 6 vinyles 25cm, TOY (TOY:BOX) est une édition spéciale de l’album TOY. L’idée de « capturer l’instant » propre aux séances d’enregistrement s’étend jusqu’à l’illustration de la pochette conçue par Bowie, qui présente une photo de lui en bébé au visage contemporain. Une pochette plutôt hideuse il faut bien le reconnaître. Le packaging contient également un livre en couleur de 16 pages incluant des photographies inédites de Frank Ockenfels 3.

Les graines de TOY ont été semées en 1999 lors du tournage d’un épisode de VH-1 Storytellers. David Bowie voulait interpréter un morceau de sa carrière antérieur à « Space Oddity », il est donc retourné en 1966 et a dépoussiéré « Can’t Help Thinking About Me » pour la première fois en trente ans. La chanson est restée dans la setlist de la courte tournée promotionnelle de l’album « hours… » et, au début de l’année 2000, David Bowie et le producteur Mark Plati ont dressé une liste de quelques-unes de ses premières chansons pour les réenregistrer.

TOY se termine par une nouvelle chanson qui donne son titre à l’album : » Toy (Your Turn To Drive) » a été construite à partir d’une improvisation capturée à la fin d’une prise live de » I Dig Everything « . Le morceau est basé sur des parties de batterie de Sterling Campbell, la basse de Gail Ann Dorsey et des séquences de piano de Mike Garson ont été bouclées avec un sample d’une ligne de guitare d’Earl Slick utilisée comme une figure répétitive. Enfin, certains des chœurs d’Holly et d’Emm provenant de « Dig Everything » ont été découpés et réassemblés. Le producteur Mark Plati déclare : « Comme il est basé ‘I Dig Everything’, il est logique de conclure l’album avec ce titre – c’est aussi un post-scriptum approprié à l’ère TOY ».

TOY:BOX comprend un deuxième CD (de mixes alternatifs et de faces-B envisagées à l’époque (versions du premier single de David Bowie, ‘Liza Jane’, et de ‘In The Heat Of The Morning’ de 1967), des mixages ultérieurs de Tony Visconti et la ‘Tibet Version’ de ‘Silly Boy Blue’ enregistrée au Looking Glass Studio à l’occasion du Tibet House show de 2001 à New York, avec Philip Glass au piano et Moby à la guitare.

Le troisième CD (ou vinyles 25cm) contient des mixes « Unplugged & Somewhat Slightly Electric » de treize titres de TOY. Mark Plati : « Pendant que nous enregistrions les maquettes, Earl Slick a suggéré que nous ajoutions tous les deux des guitares acoustiques sur toutes les chansons. Il a dit que c’était un truc de Keith Richards, que ces guitares seraient parfois un élément important du morceau, ou d’autres moments plus subliminaux. Plus tard, pendant le mixage, David a entendu une des chansons avec juste sa voix et des guitares acoustiques ; cela lui a donné l’idée de produire d’autres mixages plus dépouillés qui seraient peut-être utiles un jour. Après avoir ajouté d’autres éléments à l’ensemble, nous avons eu l’impression que ce disque aurait pu être complètement différent. Je suis très heureux d’être allé au bout de cette idée, près de vingt ans après les faits ».

Le coffret complet est vendu 119,99 euros. Les 3 CD doubles : 54,99 euros.

Étiquettes : DAVID BOWIE TOY