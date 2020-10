1ère édition du salon Rétro Mode Pin-Up à Vesoul les 10/11 octobre

Samedi 10 et dimanche 11 Octobre 2020 au Parc Expo de VESOUL (70), L’organisateur Tandem Events annonce la 1ère édition du salon RETRO MODE PIN UP qui se déroulera le samedi 10 et dimanche 11 Octobre 2020 au Parc Expo de VESOUL pour le plaisir des passionnés de vintage des années 40 à 80’s.

L’Événement vintage de la région

Cet événement regroupe plus de 60 exposants sur une surface de 3000 m² proposant un véritable vintage market où vous retrouverez de nombreux objets déco, mobilier, articles musicaux et mode. Vous plongerez dans un univers rétro et tendance unique. C’est un concept qui s’adresse aux femmes et aux hommes, amoureux de la mode, des accessoires, des objets, du Rock’n Roll et de la déco qui font toute l’ambiance « old school » et le design des années 40 aux années 80.

Un large choix

On trouvera sur place de nombreux exposants qui proposeront de l’authentique, du « tendance », du néo et pure vintage : accessoires de mode vintage : bijoux, chaussures, sacs, chapeaux, lunettes pour hommes et femmes, vinyles, livres et magazines anciens, affiches anciennes, plaques émaillées, Prêt à Porter neuf et d’occasion, fripes, mobilier design des années 50 à 80’s authentiques et néo vintage, jeux et jouets anciens, rétrogaming, produits dérivés des séries TV ou du cinéma, articles déco US et brocante vintage, créateurs d’objets, de déco et de mode….. etc….

Nombreuses animations et exposition auto

Si vous possédez une voiture de plus de 30 ans, venez l’exposer à l’événement vintage de Vesoul. Tous types de véhicules de plus de 30 ans seront à l’affiche le temps d’un week-end. Un rassemblement regroupant des véhicules anciens, baladeuses de luxe, américaines, bahuts retapés, hot rods, charrettes dans leur jus, chignoles racées et autres trapanelles.

Gratuit pour les chauffeurs

Venez trouver un emplacement sur une zone de stationnement rétro prévue à l’occasion du salon RETRO & MODE PIN UP de VESOUL, l’entrée du salon est offerte pour le chauffeur.

Show Miss Cabrioles

À l’occasion du Salon RETRO & MODE PIN UP de VESOUL, vous pourrez découvrir le Show des Miss Cabrioles !!! Danse, féminité, humour et légèreté seront au rendez-vous avec ces artistes de la scène. Rendez-vous le samedi 10 Octobre 2020, à 11h et à 14h sur le salon, pour un moment de danse sur la scène du Parc Expo de VESOUL.

Élection Miss Mode Pin-Up Haute Saône 2020

Vous êtes une femme, vous aimez les années vintage des années 40 à 80’s et vous avez l’âme d’une Pin-Up ? Participez au grand concours « Miss Mode Pin-Up » à l’occasion de l’événement vintage de Vesoul. Un jury sera en charge d’élire la gagnante Miss Mode Pin-Up Haute Saône 2020 et ses 2 dauphines qui remporteront des bons d’achat. Le rendez-vous est fixé le dimanche à 14 heures.

Défilé de Mode Rétro

Découvrez les collections de la boutique UNIVERS PIN-UP sur scène lors du défilé de mode rétro sur le salon Rétro et Mode Pin-up de Vesoul, le 10 octobre à 16h.

Sand Speakerine

Pendant toute la durée du salon, Sand Speakerine sera la voix du RETRO & MODE PIN UP au Parc expo de VESOUL. Elle vous présentera les différents stands et les animations du salon, n’oubliez pas le blind Test Vintage.

Concerts Eally Boop

Découvrez ou redécouvrez Eally Boop, Chanteuse aux talents multiples et aux styles bien affirmés, vintage et féminine, une musique qui ne manquera pas de vous faire danser sur le rythme des années 50’s… Le samedi 10 octobre 2020, à 12h, 15h et 17h !

Initiation Lindy Hop

Vous rêvez d’apprendre à danser le Lindy Hop ? L’Association LINDY COMPANY sera sur le salon HAPPY VINTAGE FESTIVAL le dimanche 11 Octobre à 11h pour des initiations et shows de cette danse tellement vintage et en même temps très prisée actuellement.

Mais qu’est-ce que c’est le Lindy Hop ? Le Lindy Hop est une danse de couple, riche, diversifiée, et joyeuse. Il se danse sur des musiques swing. Il est très en vogue dans les grandes villes et apprécié de tous, des plus jeunes aux moins jeunes. Plus qu’une danse le Lindy est une véritable thérapie du bonheur que vous pourrez découvrir sur place.

Effeuillage Burlesque avec Ophélie Carré d’Ass

Point de salon vintage sans effeuillage ! Ophélie Carré d’Ass, artiste danseuse rétro et effeuilleuse sera présente sur le Salon Rétro et Mode Pin-up de Vesoul, pour un show exceptionnel à 18h le samedi 10 Octobre 2020.

Hommage à Elvis Presley

Rick Cavan sera présent le dimanche 11 Octobre à l’événement Vintage de VESOUL. Figure du Rock’n’roll en France, en Belgique et en Suisse, ce showman a déjà 20 ans de carrière à son actif et rendra un hommage particulier au King de Memphis. Rendez-vous le dimanche 11 Octobre à 12h, 15h et 17h.

Sur place, vous aurez à disposition des Foodtrucks, bistrot et brasserie pour vous sustenter.

INFORMATIONS PRATIQUES

Entrée : 5 € sur place PASS Week-end : 8 € sur place GRATUIT pour les -12 ans

Samedi 10 et dimanche 11 Octobre 2020 Samedi de 10h à 19h / Dimanche de 10h à 18h

PARC EXPO – 1 rue Victor Dollé 70000 VESOUL ORGANISATION : TANDEM EVENTS

Étiquettes : Salon rétro mode Pin-Up Vesoul