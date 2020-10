Ducati présente le Scrambler 1100 Dark Pro à 12 490 euros

Ducati présente le Scrambler 1100 Dark Pro, version noir mat des 1100 Sport et Sport Pro sorties fin mars 2020. Vendue 12 490 euros, cette nouvelle mouture se veut plus accessible en comparaison de la 1100 Pro à 13 590 euros et de la 1100 Sport Pro vendue 15 590 euros.

Lancés fin mars 2020, les deux modèles Pro de Ducati sont désormais accompagnés d’une troisième version 1100 Dark Pro. Une machine plus accessible qui perdure la tradition de la firme bolognaise à sortir des versions « Dark » de ses modèles.

Équipée de nouveaux rétroviseurs plus « classiques », cette 1100 Dark Pro se distingue de ses deux grandes sœurs par sa peinture noir mat, ses pièces en aluminium anodisé et son équipement.

Les caractéristiques techniques sont identiques aux 1100 Pro et Sport Pro et la moto est disponible ce mois-ci chez les concessionnaires Ducati, à un tarif plus contenu de 12 490 euros.

En termes d’électronique, la nouveauté du « Land of Joy » est équipée, comme les autres modèles de la famille 1100 PRO, du Ducati Traction Control (DTC), spécialement calibré pour ce modèle et de l’ABS Cornering, qui garantit une grande sécurité et une agilité maximale dans tous types de virages.

En outre, les trois modes de conduite (Active, Journey et City) aident également les motards moins expérimentés à trouver le bon équilibre dans l’utilisation des composants électroniques, en choisissant leur propre style de conduite.

Caractéristiques techniques Ducati Scrambler 1100 Dark PRO – 12 490 euros

• Moteur : Bicylindre en L, distribution desmodromique, refroidissement à air, 4 soupapes, Euro5

• Cylindrée : 1.079 cm3 (98 x 71 mm)

• Puissance : 86 cv à 7.500 tr/min

• Couple : 88 Nm à 4.750 tr/min

• Alimentation : Injection électronique, corps papillon de 55 mm, accélérateur Ride-by-Wire

• Transmission finale : par chaîne, rapport 15/39

• Cadre : treillis tubulaire en acier

• Suspension avant : fourche inversée Marzocchi de 45 mm réglable, débattement 150 mm

• Suspension arrière : amortisseur Kayaba réglable en précharge et détente, débattement 150 mm

• Frein avant : Doubles disques semi-flottants de 320 mm, étrier radiaux Brembo à 4 pistons, ABS en courbe Bosch

• Frein arrière : disque de 245 mm, étrier flottant simple piston, ABS en courbe Bosch

• Roues : jantes alliage à 10 branches

• Pneu avant : 120/80 ZR18 Pirelli MT60 RS

• Pneu arrière : 180/55 ZR17 Pirelli MT60 RS

• Hauteur de selle : 810 mm

• Garde au sol : 220 mm

• Réservoir : 15 litres

• Poids à sec : 189 kg

• Poids pleins faits : 206 kg

Crédit photo : Ducati©

Étiquettes : Ducati