Le Salon du Vintage s’installera à Nantes les 21/22 novembre 2020

Le Salon du Vintage s’installera à Nantes le week-end des 21 et 22 novembre 2020. L’occasion de voyager dans le temps tout en se promenant dans les allées de ce grand rendez-vous nantais, à ne pas manquer.

Le Salon du Vintage, présent dans les plus grandes villes de France depuis 12 ans s’installe au Grand Palais de La Beaujoire à Nantes, le temps d’un week-end. La frénésie du shopping vintage va régner sur 3 000 m2 : avec 150 exposants professionnels venus de toute l’Europe, c’est une sélection pointue et exigeante qui attend les visiteurs.

Le meilleur du design avec de nombreuses pièces signées, de la mode luxe, de la fripe-chic et les meilleurs vinyles. Le Salon du Vintage c’est l’opportunité pour chaque acheteur de chiner la pièce unique et consommer de manière responsable des pièces vintage qui ont déjà utilisé leur empreinte carbone, tout en profitant de nombreuses animations : barbier, tatoueur, et performances de danseurs de talent sans oublier les épicuriens avec le meilleur de la street-food nantaise.

EXPOSITION « HOMMAGE À KARL LAGERFELD » MAISON ANOUSCHKA

Anouschka est une entreprise d’archivage et de conseil en création, fondée dans les années 1980. Sa collection riche de plus de 30 000 pièces de vêtements et d’accessoires pour homme et femme, datant de 1920 à nos jours, est source d’inspiration pour les plus grands créateurs de mode. Ainsi elle participe à la mémoire du patrimoine de mode français en achetant et en archivant les plus belles pièces de mode.

Le Salon du Vintage proposera cette année une exposition inédite autour du travail de Karl Lagerfeld grâce à la participation de la Maison Anouschka. Une rétrospective sur les créations iconiques et croquis du créateur disparu il y a un an : des premières pièces du « Kaiser » de la maison Chloé dans les années 60, jusqu’à ses années Chanel où il a su transfigurer à sa manière l’esprit de Gabrielle Chanel.

INFOS PRATIQUES

SALON DU VINTAGE

GRAND PALAIS DE LA BEAUJOIRE

Route de Saint-Joseph de Porterie 44300 Nantes

SAMEDI 21 NOVEMBRE DIMANCHE 22 NOVEMBRE 10h-19h

Entrée : 5€ – gratuit pour les moins de 8 ans

ACCÈS Bus 75 – Beaujoire Bus 80 – Batignolles Chronobus c6 – Beaujoire Tramway ligne 1 – Beaujoire Parking Grand Palais de la Beaujoire.

Toutes les informations en cliquant sur ce lien.

