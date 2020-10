Meubles et objets vintage : faut-il les laisser dans leur jus ?

« Dans son jus » : voilà une expression fréquente dans la bouche des coureurs de brocantes, de plus en plus nombreux. Elle peut faire référence à quelques traces de rouille, à une peinture un peu écaillée ou encore à une couleur résolument dépassée. En fonction des dégâts constatés mais aussi de l’effet recherché, deux stratégies sont possibles : ne surtout rien toucher ou au contraire rénover l’objet.

Le charme inégalable des marques du temps

Si vous aimez autant les sièges ou les lampes vintage, c’est justement parce qu’ils n’ont pas l’air neuf et qu’ils fleurent encore bon les années 50 ou 70… Vous auriez donc mauvaise grâce de leur demander un vernis parfait.

• Un vieux meuble en bois massif joliment patiné,

• Un canapé en cuir élimé mais toujours aussi confortable,

• Un siège d’extérieur en métal légèrement piqué,

• Un objet déco d’un bel orange vif, un peu trop typique des années 60, mais si bien assorti à votre collection de miniatures kitsch…

Voici quelques exemples de trouvailles vintage à ne surtout pas modifier. Leurs traces d’usure (pas trop nombreuses) ou leur petit côté démodé font toute leur originalité. Il ne vous reste plus qu’à leur trouver une place parmi votre mobilier moderne pour former un décor harmonieux, à moins d’opter pour une déco 100 % vintage.

« Dans son jus » n’est pas cassé

On le sait très bien depuis la Vénus de Milo : même avec des membres en moins, les statues sont toujours aussi gracieuses. Cependant, les meubles vintage sont rarement à leur avantage avec des portes défoncées, des glaces fêlées ou des carreaux cassés… Pour leur rendre leur lustre et surtout leur pleine utilité, mieux vaut donc les rénover.

Souvent, quelques points de colle spéciale ou encore une ou deux vis supplémentaires suffisent. Parfois, il est nécessaire de remplacer certaines parties du meuble ou de l’objet. Le tout est de trouver le bon équilibre entre rénovation et conservation. Un miroir récent ou une vitre toute neuve passeront inaperçus une fois réinsérés dans le cadre ancien.

Remplacer un bois abîmé est en revanche plus délicat, surtout si l’essence est rare ou très patinée : pour ne pas vous tromper, n’hésitez pas à vous faire conseiller par un connaisseur.

Les techniques de rénovation incontournables

Vous voulez donner un vrai coup de jeune à un fauteuil de jardin ou encore restaurer une table à manger craquelée ? Certaines techniques sont particulièrement utiles pour sortir le vintage de son jus sans lui retirer son authenticité :

• Le ponçage : C’est souvent le premier geste à appliquer à une pièce en bois (après l’avoir débarrassée de sa poussière avec une éponge humide). Le ponçage peut être manuel ou s’effectuer à la machine, bien pratique pour les gros meubles.

• La finition : les meubles anciens présentent souvent un vernis craquelé. Pour leur donner un coup de frais facilement tout en les protégeant, leur appliquer une nouvelle finition est presque obligatoire. Plusieurs choix s’offrent à vous : le vernis (la plus solide), la cire (la plus charmante) ou l’huile (toujours à portée de main : même l’huile de tournesol convient).

• La peinture : vous ne tenez pas particulièrement à laisser les veines du bois visibles ? Passez un bon coup de peinture : parfois étonnante, la couleur dépoussière même la chaise la plus ancienne.

Pour que vos meubles et objets chinés donnent le meilleur d’eux-mêmes, les laisser dans leur jus n’est donc pas toujours la meilleure solution. Pour une déco réussie, à vous de trouver le bon compromis.

Crédit photo : Roberto Nickson© - Unsplash

Étiquettes : Déco vintage