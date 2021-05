Dans « Le bureau des gaffes en gros », Fantasio lance à Gaston Lagaffe : « Je n’avais pas remarqué ça Gaston : vous avez la tête en forme d’ampoule électrique ! Et pourtant vous n’êtes pas une lumière ! » … Contrairement à ce gaffeur de Gaston, l’équipe du site « Le Vintage Illuminé » a été très éclairée de proposer une plateforme dédiée aux produits d’éclairage rétro, qui s’articule autour d’une gamme vintage très intéressante pour les aficionados de l’ancien. Focus sur un site « Old School » qui propose des objets anciens au tarif contenu. Une idée lumineuse.

Focus sur « Le Vintage Illuminé »

Monsieur Vintage propose ponctuellement des articles qui mettent en avant des créateurs, distributeurs ou éditeurs de sites dont l’activité est centrée sur le vintage. Cette semaine, notre coup de cœur est allé vers la plateforme « Le Vintage Illuminé ». Un site créé par David au sortir du premier confinement de mars 2020, alors qu’il souhaitait avec son épouse refaire la déco de son appartement. Ne trouvant pas ce que le couple souhaitait notamment en matière de luminaire, les comparses ont décidé de lancer leur entreprise, en proposant une large gamme de produits d’éclairage. Élevé par ses grands-parents dans une ambiance totalement rétro, David est imprégné de vintage et sait de quoi il parle.

Une idée lumineuse

Le site « Le Vintage Illuminé » propose un large choix d’éclairages pour l’intérieur : appliques murales, lampes de chevet, ampoules vintage qu’elles soient à filament ou à LED afin de vous éclairer dans une ambiance rétro et chaleureuse. Les tarifs sont accessibles et les produits variés. Un plus qui nous a séduit pour une déco originale et tout à fait accessible.

Produits rétro

Mais « Le Vintage Illuminé » ne propose pas que des luminaires. En effet, la plateforme de David dispose également d’un catalogue riche qui va des plaques métalliques à l’ancienne (vendues au tarif unique de 12,49 euros), avec un très large choix réparti en treize catégories qui vous permettront de décorer chaque pièce de votre intérieur, aux accessoires de décoration, en passant par des sacs rétro qui auront leur place de votre dressing vintage.

Vespistes dans l’âme, nous avons particulièrement apprécié la gamme de plaques métalliques vintage consacrées à la Vespa, aux Pin-Up, aux Barbers et Garage avec une plaque ESSO qui nous a fait craquer. Cerise sur le gâteau : le site dispose d’un blog intéressant et bien fourni qui vous donne des conseils de déco ou d’achat relatifs au vintage. Vous savez ce qu’il vous reste à faire, vous rendre sur le site « Le Vintage Illuminé » pour découvrir leurs produits et puis ça tombe bien, il y a la fête de mères et des pères qui approchent.

Crédit photo : Pixabay

