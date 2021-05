Avec la réouverture des salles de cinéma programmée pour le 19 mai, il faut s’attendre à un déluge de films qui espéraient enfin cette fameuse reprise. Même si le masque sera obligatoire et le Pop-Corn interdit, les cinéphiles se réjouissent déjà du retour des salles obscures. Parmi les nombreuses sorties à venir, le premier long métrage du réalisateur français Romain Quirot : » LE DERNIER VOYAGE ». Une référence aux années 80 avec Jean Reno et Philippe Katerine.

Référence aux films SF des années 80

Ode aux films de Science-Fiction des années 80, pamphlet écologiste et film à grand spectacle, LE DERNIER VOYAGE rassemble voitures volantes, courses poursuites endiablées et clins d’œil assumés dans une proposition originale et inédite dans le paysage cinématographique français. Fort de ses effets spéciaux spectaculaires, ce premier film promet un véritable voyage qui rappellera aux spectateurs de retour en salles de cinéma que rien n’égale ce divertissement populaire.

Produit par Fannie Pailloux (Apaches) et David Danesi (Digital District), le film est la preuve qu’on peut encore produire en France pour le grand écran des films inventifs, exigeants et originaux.

Le synopsis

Dans un futur proche, une mystérieuse lune rouge est exploitée à outrance pour son énergie. Alors qu’elle change brusquement de trajectoire et fonce droit sur la Terre, Paul W.R, le seul astronaute capable de la détruire, refuse d’accomplir cette mission et disparaît. Traqué sans relâche, Paul croise la route d’Elma, une adolescente au tempérament explosif qui va l’accompagner dans sa fuite.

LE DERNIER VOYAGE : un film de Romain Quirot avec Hugo Becker, Lya Oussadit-Lessert, Paul Hamy, Jean Reno, Philippe Katerine, Bruno Lochet. Durée : 1H27 – sortie en salles : 19 mai 2021 – Production : Apaches.

Étiquettes : Jean Reno