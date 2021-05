Le 2CV Méhari Club Cassis présentait son kit de conversion à l’électrique pour 2CV en juin dernier. Aujourd’hui, cette société française devient la première de l’hexagone à homologuer un kit de conversion.

Fort de son expérience acquise depuis 2016 dans la mobilité électrique, le 2CV Méhari Club Cassis devient officiellement la première entreprise Française à homologuer un kit de conversion permettant de transformer une voiture thermique en électrique.

1er kit automobile de rétrofit homologué en France

Le rétrofit est le procédé qui consiste à transformer un véhicule thermique en électrique. Le 2CV Méhari Club Cassis propose un kit destiné à électriser nos bonnes vieilles Citroën 2CV, ou l’héritage comme levier d’innovation.

Depuis le 3 avril 2020, le Rétrofit est autorisé en France. Désormais tous les véhicules thermiques de plus de 5 ans en bon état peuvent faire l’objet d’une conversion à l’électrique. C’est au sein de l’association AiRe que le 2CV Méhari Club Cassis et bien d’autres entreprises travaillent ensemble sur de nouvelles solutions de mobilité durables. Une opération qui bénéficie de la prime à la conversion et qui peut présenter une solution idéale pour les passionnés de voitures anciennes, qui veulent continuer à rouler notamment dans les ZFE (Zones à Faibles Émissions) sans émettre de CO2.

Le kit du 2CV Méhari Club Cassis est disponible pour la somme de 9 000 euros, une fois la prime à la conversion déduite. L’autonomie annoncée est de 90 km, pour une charge complète sur prise classique en 3H30. Grâce à son kit R-FIT, le 2CV Méhari Club Cassis donne vie à un véhicule « Zéro émission », au design original et autorisant l’accès aux grandes agglomérations (ZFE). Avec cette démarche d’économie circulaire, R-FIT entend proposer la conversion de véhicules iconiques en électrique, à un prix bien inférieur à celui d’un véhicule électrique neuf.

Ainsi l’heureux propriétaire de 2CV6, pourra très bientôt sillonner les routes de France dans un agrément de conduite optimal et vivra une expérience unique. Les commandes seront ouvertes au 1er juin via le site web : https://rfitvintage.com/

Crédit photo : Cathy Dubuisson© pour le 2CV Méhari Club Cassis

Étiquettes : Rétrofit