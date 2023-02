La Poste va éditer un timbre Pif le chien

La Poste va éditer un timbre du célèbre chien PIF à partir du 27 mars 2023. Un collector à ne pas manquer pour tous les fans de philatélie.

Les 75 ans de PIF

Le 27 mars 2023, La Poste émet le premier timbre Strip de France et il est à l’effigie de Pif le chien, le plus célèbre chien de la BD française, pour célébrer les 75 ans de sa naissance.

Pif le chien est né le 28 mars 1948 (en réalité il est apparu dès le 26 mars dans le quotidien qui annonçait son premier Strip le 28) sous le crayon de l’espagnol José Cabrero Arnal, au rythme d’un Strip quotidien publié dans le journal l’Humanité, créé par Jean Jaurès.

Pif finira par donner son nom au magazine Vaillant, véritable creuset de la BD francophone. Arnal, le papa de Pif le chien et aussi du chat Hercule, des non moins célèbres Placid, l’ours et Muzo le renard, du joyeux cabri, Roudoudou, mais aussi de bien d’autres personnages créés en Espagne, en France et même en Roumanie, est un des auteurs majeurs de la bande dessinée française et européenne.

Mircea Arapu le dessinateur du timbre des 75 ans, a connu le maître et sera l’un des pionniers de l’aventure Pif des années 80 : « Comme pour apporter les nouvelles illustrations je traînais plus qu’avant à la rédaction, vers la fin de l’année, j’ai été convoqué pour participer à l’imminent changement de formule. Un soir, je suis resté sur place et suivant les indications des décideurs, j’ai dessiné Pif pour le premier Pif sans Gadget, dernier numéro de l’année 1985. Une couverture avec l’image d’un papier cadeau vantait la nouvelle formule. C’était, à la page 3, la configuration de la vraie couverture à venir. Pour pallier la disparition du gadget, elle se voulait aussi accrocheuse qu’une promotion sur un paquet de lessive. Pour moi, par contre, c’était l’heureuse occasion de réaliser un grand nombre d’illustrations avec Pif et ses amis. »

Infos techniques

Création : ARAPU – ARNAL Impression : héliogravure Format du timbre : 60 x 25 mm Présentation : 12 timbres à la feuille Tirage : 705 000 exemplaires – Valeur faciale : 1,16 € Lettre Verte Conception graphique timbre à date : © L’HUMANITE / PIF ET HERCULE – Tous droits réservés – 2023 Mentions obligatoires : Timbre-poste et bords de feuille : Mircea Arapu et Yohann Morin (Yoh) d’après Arnal © L’HUMANITE / PIF ET HERCULE – TOUS DROITS RÉSERVÉS 2023.

Les dates de mise en vente

Le timbre sera vendu en avant-première du jeudi 23 au samedi 25 mars :

▪ PARIS (75) 7e Biennale Philatélique de Paris – Salon Philatélique de Printemps de 10H à 18H (sauf le samedi jusqu’à 17H). Espace Champerret

Porte de Champerret Paris XVIIe – Hall C – 6 rue Jean Ostreicher, 75017 PARIS. ENTRÉE GRATUITE -Le Carré d’Encre, de 10H à 19H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS. (Pas d’oblitération)

À partir du 27 mars 2023, il sera vendu dans la boutique « Le Carré d’Encre » dans certains bureaux de poste, par abonnement ou par correspondance à Philaposte Service Clients Commercial Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 19 26 et par mail savphila.philaposte@laposte.fr sur réservation auprès de votre buraliste et sur le site Internet www.laposte.fr

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : timbre PIF