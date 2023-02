Fin de carrière pour le Boeing 747

La livraison du dernier Boeing 747 a été faite à la compagnie Atlas ce 31 janvier 2023. C’est une page importante de l’histoire de l’aéronautique qui se tourne et qui clôture la production de 1 574 exemplaires du 747, depuis sa mise en service le 22 janvier 1970.

La reine du ciel

Le 747 de Boeing tire sa révérence avec la livraison ce 31 janvier 2023 du dernier modèle à la compagnie de cargo américaine Atlas. Présenté au public pour la première fois le 30 septembre 1968 (voir photo ci-dessous), ce géant des airs affiche une longueur de 70,6 mètres pour une envergure de 60 mètres, une hauteur de 19,3 mètres et un poids de 170 tonnes. Capable d’emporter jusqu’à 600 passagers (version 747 8-I) à la vitesse de 920 km/h sur une distance de 14 815 km, Le 747 était “La reine du ciel” et a contribué à la démocratisation des voyages en avion.

Le plaisir de voyager

Quadriréacteur et équipé d’un double pont sur une partie du fuselage, le Boeing 747 est le reflet d’une époque vintage où le service à bord n’avait rien à voir avec celui d’aujourd’hui, où les passagers étaient élégants et les hôtesses au service de la moindre exigence. Avec l’arrêt de l’Airbus A380 en juin 2020, il signe la fin des gros porteurs commerciaux et d’une époque où voyager était un plaisir.

Ce mercredi 31 janvier 2023, Boeing et Atlas Air Worldwide se sont joints à des milliers de personnes, y compris des employés actuels et anciens ainsi que des clients (parmi lesquels on a pu apercevoir un certain John Travolta) et des fournisseurs, pour célébrer la livraison du dernier 747 à Atlas, clôturant plus d’un demi-siècle de production.

Les employés de Boeing qui ont conçu et construit le premier 747, connu sous le nom de « Incredibles », sont revenus pour être honorés à l’usine d’Everett où le voyage du 747 a commencé en 1967. L’usine a produit 1 574 avions pendant la durée du programme.

L’avion qui a rétréci le monde

« Cette journée monumentale est un témoignage des générations d’employés de Boeing qui ont donné vie à l’avion qui » a rétréci le monde « et qui a révolutionné les voyages et le fret aérien en tant que premier gros-porteur », a déclaré Stan Deal, président et chef de la direction de Boeing Commercial. « Il convient de livrer ce dernier 747-8 Freighter au plus grand opérateur du 747, Atlas Air, où la ‘Queen’ continuera d’inspirer et de renforcer l’innovation dans le fret aérien. »

« Nous sommes honorés de poursuivre notre longue histoire de pilotage de cet avion emblématique pour nos clients du monde entier », a déclaré John Dietrich, président et chef de la direction d’Atlas Air Worldwide. « Atlas Air a été fondée il y a plus de 30 ans avec un seul cargo 747-200 converti, et depuis lors, nous avons parcouru le monde en exploitant presque tous les types de flotte du 747, y compris le Dreamlifter, le 747 Large Cargo Freighter de Boeing, pour le transport de Pièces du 787 Dreamliner. Nous sommes reconnaissants à Boeing pour son engagement commun envers la sécurité, la qualité, l’innovation et l’environnement, et pour son partenariat visant à assurer le succès continu du programme 747 alors que nous exploitons l’avion pour les décennies à venir.

Une efficacité inégalée

En tant que premier avion à deux couloirs et « jumbo jet », la « Reine du ciel » a permis aux compagnies aériennes de connecter les gens sur de grandes distances et de proposer des vols transocéaniques sans escale. Son développement a consolidé le rôle de Boeing en tant que leader de l’industrie de l’aviation commerciale. La conception de base de l’avion avec sa bosse distinctive et ses sièges sur le pont supérieur a ravi des générations de passagers et d’opérateurs. Boeing a continué à améliorer la conception originale avec des modèles comme le 747-400 en 1988 et le modèle final 747-8 qui a été lancé en 2005 ; sur tous les modèles, le biréacteur a offert une économie d’exploitation et une efficacité inégalées aux marchés du voyage et du fret aérien.

Un leader

En tant que leader mondial de l’aérospatiale, Boeing développe, fabrique et entretient des avions commerciaux, des produits de défense et des systèmes spatiaux pour des clients dans plus de 150 pays. En tant que premier exportateur américain, l’entreprise s’appuie sur les talents d’une base de fournisseurs mondiale pour faire progresser les opportunités économiques, la durabilité et l’impact sur la communauté. L’équipe diversifiée de Boeing s’engage à innover pour l’avenir, à diriger avec la durabilité et à cultiver une culture basée sur les valeurs fondamentales de l’entreprise que sont la sécurité, la qualité et l’intégrité.

