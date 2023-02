Une Fiat-Abarth 850 TC historique exposée au salon Rétromobile 2023

Une Fiat-Abarth 850 TC est exposée sur le salon Rétromobile qui a ouvert ses portes ce matin à Paris. Un modèle en cours de restauration qui vaut le déplacement si vous passez par la porte de Versailles.

Un exemplaire rare

La Fiat-Abarth 850 TC, acquise par HERITAGE en état « sortie de grange » est en cours de restauration par les techniciens de l’Officine Classiche qui sont intervenus sur la carrosserie, les éléments mécaniques, l’intérieur et les instruments de bord de la voiture. Celle-ci sera exposée sous forme de « travail en cours », afin de mettre en lumière le savoir-faire et la qualité du travail des experts de l’entité HERITAGE.

Il s’agit d’un très rare exemplaire de Fiat-Abarth 850 TC sur base de FIAT 600, résultat de longues heures d’un travail acharné de la part de l’Officine Classiche d’HERITAGE. La carrosserie a été entièrement repeinte. L’habitacle est présenté sans garnitures et sans sièges pour permettre d’apprécier le minutieux travail de restauration.

Le soin maniaque avec lequel Carlo Abarth a redessiné les parties mécaniques et le châssis, démontre le caractère sportif de cette voiture. A l’instar de chacune des bielles des 4 pistons, rééquilibrées en insérant des poids microscopiques en titane à l’intérieur de la pièce, et qui portent la signature autographe de l’opérateur ayant effectué le travail.

Une familiale devenue voiture de course

La Fiat-Abarth 850 TC est la première voiture du Scorpion à arborer le badge « Turismo Competizione ». Une voiture familiale transformée en voiture de course agile, légère et nerveuse qui a remporté de nombreuses courses à travers l’Europe. Carlo Abarth prend comme point de départ la Fiat 600 D, équipée d’un moteur à quatre cylindres en ligne de 767 cm3 dont la cylindrée est portée à 847 cm3 et la puissance du moteur à 52 ch. à 5800 tr/min. La voiture peut ainsi atteindre 140 km/h. Il lui faudra également travailler sur le système de freinage, et remplacer les tambours des roues avant par des disques. L’apparence de la 600 mise au point par Abarth est également modifiée.

Des radiateurs à huile apparaissent sous, puis à la place du pare-chocs avant, et, pour refroidir davantage le moteur de plus en plus puissant, le capot arrière est maintenu en position haute grâce à des supports, préfiguration de ce qui deviendra l’aileron arrière, autre signature des volcaniques Abarth. Les succès sur piste ne tardent pas, notamment dans les courses d’endurance qui mettent en valeur les performances et la fiabilité de la petite 850 TC. Enfin, il convient de noter que l’exemplaire exposé sur le stand a une histoire particulière. La voiture a en effet appartenu à la Guardia di Finanza, qui l’utilisait en Italie comme voiture banalisée pour la prévention et la répression de la contrebande.

