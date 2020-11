Le 5e opus de la saga SCREAM sortira en janvier 2022

Kevin Williamson, créateur et producteur exécutif de la saga SCREAM vient d’annoncer la sortie de SCREAM 5. Une aventure horrifique débutée en 1996 avec la sortie du premier opus ; il y a déjà 24 ans.

Le film SCREAM est sorti le 20 décembre 1996, en pleine période de fêtes de Noël. Réalisé par Wes Craven, ce film d’horreur mêlant la comédie, l’humour noir et la peur mettait en scène Neve Campbell, Sidney Prescott, Rose McGowan, Matthew Lillard, Jamie Kennedy, David Arquette, Courteney Cox, Drew Barrymore et Skeet Ulrich.

Trois suites réalisées par Wes Craven ont succédé au premier opus et la saga semblait s’arrêter avec son décès survenu le 30 août 2015. Aujourd’hui, le producteur Kevin Williamson annonce la sortie de SCREAM 5, appelé simplement SCREAM, programmée pour janvier 2022, 10 ans après la sortie de SCREAM 4. On y retrouvera Neve Campbell, Courteney Fox et David Arquette, qui devront faire à nouveau face à Ghostface.

Paramount Pictures et Spyglass Media Group présentent

Une production Projet X

Un film Radio Silence

SCREAM

Réalisé par

Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett

Par les producteurs exécutifs

Kevin Williamson, Gry Barber, Peter Oillataguerre, Chad Villella, Cathy Konrad, Ron Lynch

Produit par

William Sherak, Paul Neinstein, James Vanderbilt

D’après les personnages créés par

Kevin Williamson

Écrit par

James Vanderbilt et Guy Busick

Avec

Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Sonia Ammar, Jasmin Savoy Brown, Courteney Cox, David Arquette et Neve Campbell.

