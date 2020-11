IZIboat présente NOMAD, son nouveau bateau à voile

La marque IZIboat lance un nouveau modèle de bateau à voile baptisé Nomad au tarif de 13 900 euros. Une nouvelle qui amène un bol d’air frais en cette période confinement.

IZIBoat : l’expert des bateaux prêts à naviguer en 15 minutes lance un nouveau modèle pour naviguer dès ce printemps. Le catalogue présente désormais 3 références, dont ce nouveau voilier baptise Nomad.

3 bateaux pour 3 budgets

Avec le lancement de son tout nouveau modèle Nomad, IZIBoat dispose désormais de 3 modèles “faciles à vivre” :

IZIBoat Go Disposant d’un équipement minimum, ce bateau est parfait pour les hôtels et les promenades à la voile. Prix : 8 990 €

IZIBoat Nomad Un bateau tout équipé avec mât en carbone, parfait pour partager des moments en famille et vivre des sensations maximales. Prix : 13 990 €

IZIBoat Beach Un bateau bien équipé, parfait pour les particuliers qui souhaitent vivre des moments de loisir en famille. Prix : 11 990 €

Pilotage au joystick

En quelques mots, IZIBoat est un bateau facile à piloter et accessible à tous. La navigation est intuitive facile et sûre puisque le bateau se pilote grâce à un joystick. Le pilotage se fait assis, bien confortablement, sans qu’il soit nécessaire de se lever ou de se déplacer sur le bateau. En effet, toutes les commandes sont à portée de main, ramenées au poste de pilotage. Autre avantage, et non des moindres : la stabilité est exceptionnelle. Tout le monde peut donc naviguer, quel que soit son âge ou son aptitude physique (jeunes, familles avec enfants, seniors, personnes à mobilité réduite).

15 minutes à monter

IZIBoat peut contenir jusqu’à 4 personnes. Facile à monter, à démonter et à stocker, Il suffit de 15 minutes à peine, sans vis ni outil, pour monter son IZIBoat ! La mise à l’eau est tout aussi simple, grâce à ses roues amovibles. Et en dehors de l’eau, il sait se faire discret :

Très léger (de 137 à 152 kg selon le modèle), il suffit de le plier sur son charriot de route pour le transporter derrière un vélo, une voiture, ou sur une remorque de jet-ski

Il se stocke facilement partout (garage, cour, place de parking…), puisqu’il nécessite un emplacement de 5 mètres sur 0,80 mètres. Concrètement, cela signifie qu’il n’y a pas besoin de détenir un anneau ou une place dans un port !

11 ans de recherche

La voile “zéro prise de tête”, en mode 100 % plaisir La création d’IZIBoat a nécessité 11 ans de recherches, 20 000 heures de travail, et le développement de 11 technologies innovantes. Onze prototypes ont été conçus, et ont été testés par 1200 touristes néophytes de tout âge et condition physique, dans huit pays. Le bateau a ainsi bénéficié de 3 saisons complètes de test en navigation, dans diverses conditions : sur mer plate, avec deux mètres de houle, avec du ressac, dans des eaux peu profondes, au-dessus de récifs, et avec des mises à l’eau sur dalle, rocher, sable, algues ou vase. Et aujourd’hui, le résultat est enfin là !

Une fiabilité à toute épreuve

IZIBoat est ultra-solide (conçu avec les mêmes matériaux que les bateaux de croisière), c’est ce qu’annonce le fabricant. Des renforts sont placés à l’intérieur des coques et sur chaque point d’emboîtement et d’ancrage, et la carène est recouverte de corindon, une matière d’une dureté exceptionnelle. Sa résistance aux éléments a également été testée hors de l’eau : le bateau a été parqué pendant deux années entières en extérieur, voile montée et enroulée sur le mât. Aucun dommage n’a été constaté.

Made in France

Chaque bateau est fabriqué à l’unité en Aquitaine (France) avec le plus grand soin, par une équipe d’artisans bénéficiant de l’expertise des chantiers Rochelais, puis contrôlé et assemblé en en 5 colis prêts à naviguer.

Une aventure collective

Pour François Tissier, l’inventeur d’IZIBoat, une aventure aussi passionnante ne pouvait être que collective. Pour optimiser sa rentabilité et lancer sa première série de bateaux au printemps prochain, une campagne d’investissement a été lancée sur WeDoGood. En contrepartie, tous les investisseurs recevront une part proportionnelle du chiffre d’affaires pendant 5 ans. 83 investisseurs ont déjà rejoint l’entreprise.

Ceux/celles, qui veulent faire partie de cette belle dynamique, doivent se dépêcher : la levée de fonds sera clôturée le 17 décembre prochain.

« Nous avons largement dépassé notre premier objectif de 10 000 euros. Alors nous espérons désormais lever de 20 000 à 50 000 euros afin d’optimiser la première production du catamaran IZIBoat. » C’est ce qu’a déclaré François Tissier, inventeur d’IZIboat.

Pour plus d’informations sur les bateaux IZIboat, cliquez ici.

Crédit photo : IZIboat©

Étiquettes : bateaux à voiles