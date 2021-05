Le film Billie Holiday, une affaire d’État sortira au cinéma le 2 juin 2021. Réalisé par Lee Daniels (Le majordome, Paperboy, Precious), ce nouveau long métrage décrit la vie de la chanteuse de Jazz Eleanora Fagan, dite Billie Holiday.

Le nouveau film de Lee Daniels sortira en salles le 2 juin prochain. Le titre : « Billie Holiday, une affaire d’État » retrace la carrière d’une des plus grandes chanteuses de Jazz et de Blues. Interprétée par l’actrice américaine de 36 ans Andra Day, Billie Holiday a eu pour le moins une vie difficile et tumultueuse, entre son enfance difficile, ses problèmes de drogue, ses démêlées avec la justice et ses rapports malheureux avec les hommes.

Le film de Lee Daniels revient sur une période particulière de la vie de celle qu’on appelait également Lady Day ; celle de la sortie du morceau « Strange Fruit », une chanson composée en 1937 par Abel Meeropol, offerte à la chanteuse de Jazz. Une chanson qui rencontra un énorme succès et qui dénonçait les « Neckie Party » (les pendaisons de noirs auxquels les blancs assistaient).

Le synopsis

Billie Holiday est sans conteste l’une des plus fascinantes icônes du jazz, mais derrière sa voix légendaire, se cache une femme dont le combat acharné pour la justice a fait d’elle la cible du plus puissant des pouvoirs…

En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne « Strange Fruit », un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel. La chanson déchaîne aussitôt la controverse, et le gouvernement lui intime de cesser de la chanter. Billie refuse. Elle devient dès lors une cible à abattre.

Billie Holiday a tout fait pour atténuer ses souffrances et oublier son enfance difficile, ses choix malheureux en matière d’hommes, et la difficulté de vivre en étant une femme de couleur en Amérique. La drogue fut l’une de ses échappatoires. Le gouvernement va retourner cette faiblesse contre elle et utiliser sa dépendance aux stupéfiants pour la faire tomber. Prêt à tout, Harry Anslinger, le chef du Bureau Fédéral des Narcotiques, charge Jimmy Fletcher, un agent de couleur, d’infiltrer les cercles dans lesquels évolue la chanteuse. Mais leur plan va rencontrer un obstacle majeur : Jimmy tombe amoureux de Billie…

Billie Holiday, une affaire d’État – sortie en salles : 2 juin 2021 – réalisateur : Lee Daniels – avec : Andra Day dans le rôle de Billie Holiday – Metropolitan Filmexport.

