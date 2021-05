Collection Brava de Desigual : fraîche & vintage

Avec le déconfinement progressif mis en place par le gouvernement, l’approche des vacances et le retour du soleil, la nouvelle gamme Desigual tombe à point pour nous accompagner dans notre soif de liberté. Une collection colorée et citronnée.

Les bords de mer, les vacances, le soleil, le bleu et le blanc, Méditerranée, jaune et citrons sont les maîtres mots de la collection Brava de Desigual pour l’été 2021 !

Des vêtements légers, confortables et doux, des chemises en coton biologique …

Naturel, fraîcheur et instants de détente ainsi que les bonnes vibrations du quotidien.

Pour la collection Brava, Desigual à miser sur des tenues légères aux couleurs claires et mis en avant l’imprimé citron et le patchwork. La collection nous rappelle les années 70 et possède un coté vintage du sud !

Chemise oversize paisley 89,95 €

Retrouver les pièces à shopper pour un été tendance :

Jupe longue en Paisley 119,95 €

La tendance Paisley existe depuis le IIIe siècle et ne s’est jamais démodée ! Ce motif est particulièrement populaire en Asie du Sud et centrale et est surtout utilisé pour décorer des tissus nobles comme la soie. Le design Paisley a connu sa renaissance au XXe siècle avec le mouvement hippie et à travers la marque de mode italienne Etro.

Body slim citrons 49,95 €

Robe midi en lin 159.95€

Le lin est connu comme la fibre naturelle la plus résistante au monde et est bien plus durable que le coton. La solidité de la fibre contribue directement à la solidité du tissu dont est fait le vêtement.

Robe longue évasée 119,95 €

Vous pouvez retrouver l’ensemble de la collection brava sur Desigual.com, une bonne idée pour la fête des mères le 30 mai, pensez-y !

Crédit photo : Desigual©

Maeva Pillon

Chef de rubrique Mode & Lifestyle

maeva@monsieurvintage.com



