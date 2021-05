La marque française de sous-vêtements Le Slip Français présente sa collection pour l’été 2021. Une gamme riche et colorée, qui propose également des produits d’inspiration vintage comme le slip de bain Amiral en polyamide, qui nous ramène dans les années 50.

Une marque made in France

Le slip français est une entreprise française créée en 2011 par Guillaume Gibault, elle distribue, principalement en ligne, des sous-vêtements et accessoires.

La marque est connue pour sa fabrication 100% made in France et son humour, en 2013 le slip français sort son “slip qui sent bon” assurant un sacré buzz ! La marque à doubler ses objectifs de vente ! La totalité des produits sont fabriqués dans 29 ateliers un peu partout dans la France.

La ligne de produits s’est étendue et diversifiée, au départ la marque ne vendait que des slips pour homme aux couleurs du drapeau français.

La marque propose maintenant d’autres types de vêtements (sous-vêtements, vêtements, maillots de bain) et propose des vêtements aussi bien pour homme que pour femme.

Cette saison, Le Slip Français fait fort avec sa ligne de bain pop et écolo ! L’engagement du Slip Français ne s’arrête pas là puisque le spécialiste du fabriqué local privilégie les matières éco-responsables et propose plusieurs maillots de bain en fil upcyclé ou encore en tissu recyclé

Short de bain Belem en polyester recyclé 130 €

Focus sur : le maillot Épopée

Le maillot de bain Épopée est le fruit de la collaboration entre Le Slip Français et une autre marque engagée dans le fabriqué local, 1083.

Ce maillot à l’aspect denim est en réalité confectionné à partir d’une toile INIFNIE, recyclée à partir de déchets ramassés dans la mer, recyclable et consigné. Le principe ? Lorsque l’on achète son maillot recyclé Épopée, le prix de vente inclut une consigne de 10€, que l’on récupère lorsque l’on ramène son maillot usé, afin qu’il puisse être recyclé pour créer un nouvel Épopée. Une véritable boucle vertueuse !

Notre maillot préféré ? Forcément le modèle Amiral, qui avec sa coupe et ses coloris s’inspire directement du passé, on se croirait même dans un épisode de la Saga OSS 117 ! Rétro et fun à la fois.

Une bonne idée cadeau pour la fête des pères, qui contribue à la préservation de la planète. Un slip qui supporte les hommes, mais pas que !…

Pour découvrir les produits Le Slip Français, cliquez sur ce lien.

Crédit photo : Le Slip Français©

Maeva Pillon

Chef de rubrique Mode & Lifestyle

maeva@monsieurvintage.com



Étiquettes : Le Slip Français