Exposition Romy Schneider à la Cinémathèque française

La Cinémathèque française consacrera une exposition à Romy Schneider du 16 mars au 31 juillet 2022. À cette occasion la plateforme NETFLIX diffusera 9 grands films de l’actrice à partir du 16 mars également, Universal sortira les musiques de ses films et enfin, France Television programmera un documentaire sur l’inoubliable interprète de Sissi, intitulé Romy, femme libre.

Une beauté insoumise

Née le 23 septembre 1938 à Vienne, à l’époque du Reich allemand, Romy Schneider a imprimé le cinéma de son incroyable beauté, son talent d’actrice et sa soif de libération. Elle a tourné dans une soixantaine de films ; Sissi, Le vieux fusil, Les choses de la vie, César et Rosalie, La piscine, Max et les ferrailleurs entre autres. L’actrice est décédée le 29 mai 1982, à l’âge de 43 ans.

L’icône du cinéma français

La Cinémathèque française lui rendra hommage au travers d’une belle exposition qui se déroulera du 16 mars au 31 juillet 2022. L’exposition Romy Schneider montre comment la petite fiancée autrichienne est devenue une icône du cinéma français, à la fois solaire et proche, bien décidée à s’émanciper de Sissi, multipliant choix audacieux et collaborations avec les plus grands : Luchino Visconti, Orson Welles, Otto Preminger, Alain Cavalier, Henri-Georges Clouzot, Joseph Losey, Claude Sautet, Costa-Gavras, Claude Chabrol… Costumes, affiches, photographies, rares archives, interviews et extraits de films racontent cette quête de travail et de liberté qui a fait de Romy Schneider une actrice en majesté, en qui toutes et tous aiment se projeter et se reconnaître.

« En réalité, j’étais simplement en avance sur mon temps. À une époque où il n’était encore nulle part question de libération de la femme, j’ai entrepris ma propre libération. J’ai forgé moi-même mon destin, et je ne le regrette pas. » Moi, Romy : Le journal de Romy Schneider, Éditions Michel Lafon, 1989.

9 grands films sur NETFLIX

Pour accompagner l’exposition à la Cinémathèque française, Netflix propose de redécouvrir l’œuvre de Romy Schneider en neuf grands films, réunis dans une collection spéciale, disponible à partir du 16 mars. De Christine (1958) à Une femme à sa fenêtre (1976), en passant par La Piscine (1969) ou encore les films inoubliables de Claude Sautet, Romy nous marque encore aujourd’hui par sa modernité et sa fragilité bouleversante. La collection ROMY démarrera le 16 mars sur la plateforme et contiendra les films suivants : Christine de Pierre Gaspard-Huit (1958) Plein Soleil de René Clément (1960) Le Procès d’Orson Welles (1962) La Piscine de Jacques Deray (1968) Les Choses de la vie de Claude Sautet (1969) Max et les ferrailleurs de Claude Sautet (1971) César et Rosalie de Claude Sautet (1972) L’important, c’est d’aimer d’Andrzej Zulawski (1975) Une femme à sa fenêtre de Pierre Granier-Deferre (1976).

Un documentaire

France Télévisions diffusera, prochainement, le documentaire Romy, femme libre (91 min, France). Un film de Lucie Cariès et Clémentine Deroudille, sur une idée originale de Clémentine Deroudille, réalisé par Lucie Cariès. Production : Zadig Productions, Félicie Roblin. Avec la participation de France Télévisions, Catherine Alvaresse (Directrice des documentaires) et Emmanuel Migeot (Directeur délégué Pôle Histoire et Culture).

EXPOSITION ROMY SCHNEIDER Du 16/03/22 au 31/07/22

Horaires du 16 mars au 31 juillet : Lu, Me à Ve de 12h à 19h. Fermeture les mardis

Week-ends : 11h00 à 20h00 Vacances zone C et jours fériés : 10h00 à 20h00

Visites guidées les samedis et dimanches à 16h30

Nocturnes gratuites pour les -26 ans le 1er jeudi du mois jusqu’à 21h, sur réservation

Tarifs : PT : 12€ – TR : 9,5€ – Moins de 18 ans : 6€ Accès libre pour les Libres Pass Réservation obligatoire. Billets en vente sur : cinematheque.fr et fnac.com

Étiquettes : Cinema