Rétromobile 2022 : le retour de la passion

Le salon Rétromobile ouvre ses portes ce matin au Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris. Nous avons visité cette 46ème édition hier lors de la soirée réservée à la presse, très attendue après une annulation en 2021 et quelques doutes quant au maintien de la version 2022. La magie est de anciennes est de retour, pour notre plus grand plaisir.

Après l’annulation du Rétromobile 2021, quelques doutes planaient encore il y a quelques semaines quant au maintien de l’édition 2022. Ouf le salon a bel et bien ouvert hier soir au Parc des expositions de la Porte de Versailles, dans le 15ème arrondissement parisien.

Cette 46ème édition coïncide avec l’arrêt du port du masque, comme un signe d’un retour tant attendu à une vie normale. On peut enfin se mélanger à la foule sans ce fichu bout de papier sur le museau et respirer à pleins poumons l’odeur de l’essence et de l’huile mélangées. Deux ans que ça durait et que les Français résignés vivaient à moitié ou presque.

L’ouverture de cette 46ème édition du Rétromobile, c’est une grande bouffée d’air pur pour tous. D’une part parce qu’on peut ressortir normalement et d’autre part, parce qu’on peut enfin assouvir notre passion, à nouveau. Celle des vieilles mécaniques et des belles carrosseries.

Et ce n’est pas ce qui manque à la Porte de Versailles. Installé sur les halls 7.2 et 7.3 du Parc des expositions, ce Rétromobile 2022 présente une pléthore de véhicules. On regrette simplement l’absence ou le trop petit nombre de deux-roues exposés. Côté quatre roues c’est autre chose et vous en aurez pour votre argent, avec une entrée caisse fixée tout de même à 24 euros (oui, Rétromobile reste cher et c’est dommage).

GALERIE D’IMAGES RÉTROMOBILE 2022

Renault fête dignement les 50 ans de la R 5 avec une douzaine de modèles exposés. Des voitures en parfait état aux couleurs acidulées qui donnent presque envie de croquer dedans. La Gendarmerie Nationale présente une pléiade de véhicules d’interventions, de l’hélicoptère à la moto neige, en passant par l’Alpine A310 et la célèbre Estafette “panier à salade”, alors que le site Catawiki est fort bien représenté avec un parterre immense de véhicules de particuliers à vendre. Avantage de l’expo Catawiki : on en trouve pour toutes les bourses avec des tarifs qui restent raisonnables, en tout cas pour les youngtimers.

GALERIE D’IMAGES N°2 RÉTROMOBILE 2022 – LES 50 ANS DE LA R5

À l’opposé, la maison Artcurial expose également un grand nombre d’autos, mais à des prix situés bien plus haut. Il faut dire que la maison donne dans le prestige et qu’on joue là, dans une tout autre cour. Des modèles fabuleux s’offrent à vos yeux écarquillés par tant de chrome, de luxe et de majesté.

GALERIE D’IMAGES N°3 – RÉTROMOBILE 2022 – STAND DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Beaucoup d’autres stands sont à découvrir sur cette belle édition, où vous découvrirez une expo Gordini, le prestige à la Française sur le stand DS, le musée des blindés de Saumur, la fondation Berliet, un hommage à la Countach par Lamborghini, des youngtimers à gogo, les fabuleuses motos Midual, sans oublier ce qui fait aussi l’âme du salon ; les nombreux restaurateurs d’anciennes, grâce à qui nous pouvons voir revivre sous nos yeux les bijoux d’antan, les clubs de passionnés, les artistes, brocanteurs, vendeurs de “vintage” et acteurs des anciennes.

Une belle édition que nous vous invitons à découvrir jusqu’au 20 mars 2022. Pour plus de renseignements, cliquez sur ce lien.

GALERIE D’IMAGES N°4 – RÉTROMOBILE 2022

RÉTROMOBILE 2022

Du mercredi 16 au dimanche 20 mars 2022, au Parc des expositions de la Porte de Versailles (Paris), pavillons 7.2 et 7.3.

Les horaires :

Mercredi 16 mars 2022 : 10h-22h

Jeudi 17 mars 2022 : 10h-19h

Vendredi 18 mars 2022 : 10h-22h

Samedi 19 mars 2022 : 10h-19h

Dimanche 20 mars 2022 : 10h-19h

Tarifs (sur internet)

Plein tarif (du 16 mars 2022 au 20 mars 2022) : 22€

Tarif groupe (à partir de 10 billets achetés) : 18€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Tarifs en caisse

Plein tarif : 24€

Crédit photo : Philippe Pillon©

