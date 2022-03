Jukaï la forêt des suicides : sortie le 16/03/2022

Aokigahara est un endroit situé au pied du mont Fuji, au Japon. Plus connu sous le nom de Jukaï, ce lieu abrite une forêt maudite, où se sont déroulés de nombreux suicides depuis les années 50. Le réalisateur Takashi Shimizu, célèbre pour sa saga culte horrifique The Grudge, en a fait un film. Il sortira ce mercredi 16 mars 2022, en DVD et Blu Ray.

Un lieu réel

La forêt Jukaï est située au nord-ouest du mont Fuji, au Japon. S’étalant sur une surface de 35 km², elle recouvre une immense coulée de lave qui a enseveli la région lors de l’éruption de 864. Une catastrophe naturelle longue de 10 jours. On peut s’y promener et des sentiers pédestres y ont été aménagé, pour les randonneurs. Mais la forêt Jukaï est également tristement célèbre pour le nombre important de personnes qui s’y sont suicidé depuis les années 1950, avec une moyenne de 360 décès par an, soit 1% des suicides au Japon. De nombreuses histoires de fantômes y sont rattachées et il n’est pas rare d’y croiser des garde forestiers, chargés d’empêcher des actes suicidaires.

Autant d’éléments qui prédestinaient cet endroit maléfique aux adaptations cinématograhiques. Le réalisateur Tomoyuki Takimoto y a tourné Ki no umi en 2004, Gus Van Sant a réalisé Nos souvenirs là-bas en 2015 et Jason Zada, son film d’épouvante The Forest en 2016.

Ce mercredi 16 mars 2022, un nouveau long métrage sur ce lieu sordide sortira : Jukaï la forêt des suicides. Un film réalisé par Takashi Shimizu, déjà responsable du très flippant The grudge décliné en trilogie et initialement sorti en 2004.

Le synopsis

Deux sœurs, Hibiki et Naki, bravent l’interdit et décident de rentrer dans la forêt de Jukaï. Elles découvrent que de nombreuses personnes disparues dans la région ont été retrouvées à l’intérieur de ces bois et aux alentours. Sont-elles venues de leur propre gré ou est-ce qu’un pouvoir spirituel maléfique les a attirés dans ce lieu ? Le seul indice est une boîte mystérieuse, qui, depuis qu’elle a été touchée par Hibiki et Naki, provoque une nouvelle spirale d’accidents et de morts dans le village…

Jukaï : la forêt des suicides – sortie le mercredi 16 mars 2022 en VOD, DVD et BLU RAY – Réalisateur : Takashi Shimizu – Casting : Yumi Adachi, Hideko Hara, Fûju Kamio – Durée : 117 mn – Genre : épouvante.

LA BANDE ANNONCE

