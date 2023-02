Raquel Welch est morte à l’âge de 82 ans.

L’actrice américaine Raquel Welch est morte ce 15 février à l’âge de 82 ans. Née le 5 septembre 1940 à Chicago, elle avait joué dans une quarantaine de films et une trentaine de séries ou téléfilms. Célèbre pour sa beauté de femme fatale et sa plastique irréprochable, Raquel Welch a toujours regretté que ses talents d’actrice passent après son aspect physique.

Raquel Welch est morte “paisiblement tôt ce matin après une brève maladie” a déclaré son manager dans un communiqué adressé à l’AFP. La carrière de l’actrice avait débuté en 1964 avec le film La maison de madame Adler, réalisé par Russel Rouse dans lequel elle interprétait le rôle d’une call-girl. Mais c’est le film Un million d’années avant J.C réalisé par Don Chaffey et sorti en 1966 qui la révéla au public.

Son dernier rôle au cinéma fût celui de Celeste dans le film How to be a latin lover, comédie réalisée par Ken Marino et sorti en 2017. D’abord mannequin, Raquel Welch participa à de nombreux concours de beauté avant d’être repérée par le cinéma, grâce à son physique. On se souvient, entre autres, de son rôle de Cora Peterson, assistante du docteur Peter Duval, dans le célèbre film de science-fiction Le voyage fantastique, sorti en 1966. La star y crevait l’écran par sa plastique et ses tenues totalement vintage à la signature purement sixties.

Raquel Welch a également tourné sous la direction de Claude Zidi dans le film L’animal, sorti en 1977. Elle y interprétait la fiancée de Jean-Paul Belmondo, dans le rôle de Jane Gardner, une cascadeuse lassée par le comportement de son compagnon.

Raquel Welch a été mariée quatre fois et était la mère de deux enfants ; Damon Welch, acteur de 63 ans et Latanne Rene, actrice de 61 ans.

Crédit photo : 20th Century Fox© – Flickr

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Cinéma