Camping en Bretagne : découvrez les spécialités culinaires de la région

Et si pour vos prochaines vacances, vous choisissiez la Bretagne ! Région située dans le nord-ouest de la France, elle borde l’océan Atlantique et possède une côte sauvage s’étendant sur plusieurs kilomètres. Cette destination touristique est très prisée des français de par le large choix d’activités nature, mais également de spécialités culinaires qu’elle propose. Ainsi, partez à la découverte de cette région emblématique qui ne demande qu’à vous accueillir et profitez-en pour ravir vos papilles.

En effet, allier découvertes gustatives et séjour nature en plein air en optant pour un logement en camping rendront vos vacances encore plus belles ! Vous pourrez ainsi profiter des nombreuses infrastructures, comme les parcs aquatiques, les espaces bien-être, ou encore les terrains multi-sports, mais aussi des services et animations, comme les clubs enfants, les bars et les restaurants ainsi qu’un large éventail d’activités, de quoi remplir vos journées sans jamais vous ennuyer. Vous aurez à votre disposition un mobil-home tout confort, tout-équipé avec généralement terrasse, et même parfois planche ou barbecue pour finir la journée en beauté et vous reposer ! Suivez à présent notre guide pour découvrir les spécialités culinaires bretonnes !

1. Les crêpes !

Vous ne pouvez pas séjourner en Bretagne sans goûter aux fameuses crêpes et galettes bretonnes ! Cuisinées à base de farine de froment, pour les crêpes ou de sarrasin pour les galettes et cuites sur une billig, la crêpière traditionnelle bretonne, celles-ci sont un réel plaisir gustatif. C’est à vous d’en choisir la garniture et n’hésitez pas à prendre en accompagnement le délicieux cidre breton aux pommes du terroir ! De nombreuses crêperies seront à votre disposition lors de votre séjour familial en camping en Bretagne, vous pourrez ainsi en déguster autant que vous le souhaitez.

2. Le Kouign-Amann

Le Kouign-Amann est une pâtisserie emblématique originaire de Douarnenez en région Bretagne. Pas besoin d’être un chef cuisinier de grande renommée, la recette est accessible à tous et ne vous demandera que quelques minutes. En effet, il vous suffit simplement de recouvrir une pâte feuilletée de beurre et de sucre puis de la plier avec une certaine méthode que vous pouvez consulter sur Marmiton. Ensuite, placez-la délicatement dans votre four à 190° durant 25 minutes pour obtenir une pâtisserie délicieusement caramélisée sur les bords !

3. Le gâteau breton

Provenant du pays de Lorient, c’est un grand classique des spécialités culinaires de Bretagne ! Son apparence laisse penser à la galette des rois, cependant, celui-ci est préparé à base de pâte sablée. Idéal pour vos petits-déjeuners avec un bon petit café, vous pouvez tout aussi bien le tartiner de miel ou de confiture.

4. La Cotriade

Côté salé, la Bretagne regorge de plats incontournables ! L’un des plus célèbres est la cotriade. Il s’agit d’une soupe traditionnelle de poisson composée d’un mélange de poissons, crustacés, fruits de mer, épices et légumes. La fusion de tous ces aliments vous provoquera en bouche une délicieuse explosion de saveurs !

5. Le Kig-Ha-Farz

Également appelé le pot-au-feu breton, cette spécialité culinaire de la région tire son origine du pays de Léon. C’est un plat bien consistant qui se compose de jarret de porc et de bœuf, de lard, choux, carottes, poireaux et navets.

Et voilà, vous disposez maintenant d’une belle sélection des spécialités culinaires en Bretagne ! Déguster ces bons petits plats et pâtisseries au restaurant ou préparez-les avec votre famille pour un moment encore plus convivial. D’ailleurs, si vous avez pour projet de refaire votre cuisine, l’article suivant vous sera d’une grande aide : Décoration de cuisine de style vintage : appareils et détails | Actu Vintage & décaléeActu Vintage & décalée (monsieurvintage.com). Vous y trouverez tout le détail pour décorer votre cuisine dans un style vintage du sol au plafond !

