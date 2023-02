Les meilleures lampes vélo pour rouler de nuit

Êtes-vous plutôt un VTTiste endurci capable de tracer la piste à travers n’importe quelle forêt ou alors un passionné de balade à vélo sur les chemins de campagne ?

Le boom du vélo

De plus en plus de monde aime faire du vélo pour diverses raisons. Pour certains, il s’agit d’un passe-temps amusant pratiqué le week-end pour sortir et profiter d’un bol d’air frais. Pour d’autres, il s’agit du principal moyen de se déplacer, que ce soit par conviction écologique ou simplement parce qu’il s’agit du mode de transport le plus économique et, de surcroît, bon pour la santé.

D’une manière générale, il semble que le vélo soit devenu un sport très populaire dont tout le monde peut profiter.

Les possibilités d’utiliser et de profiter de la bicyclette peuvent être limitées en hiver en raison des jours plus courts. De plus, pour ceux d’entre nous qui vivent sous des climats plus chauds en été, le meilleur moment pour profiter du vélo est soit, tôt le matin; ou plus tard le soir, car il fait plus frais.

L’importance de rouler éclairé

Par ailleurs, la sécurité est primordiale, que ce soit lors d’une rando VTT ou pour simplement rouler à vélo sur une route sans éclairage : il vous faut une lampe de vélo vous permettant de voir mais aussi d’être vu par les autres usagers tels que les voitures ou vos amis qui circulent en votre compagnie. Ainsi, choisir un éclairage de vélo de qualité, fiable et sûr est une des choses les plus importantes si vous envisagez une randonnée de nuit.

Le modèle Olight RN 1500 est une lampe VTT (coopération Olight – Magicshine) performante. Elle a été dotée d’une lentille anti-éblouissement qui nivellera la lumière de la partie haute du faisceau pour éviter qu’elle ne soit éblouissante pour les piétons ou véhicules en sens opposé, tout en améliorant l’éclairage de l’environnement proche. La Olight RN 1500 dispose d’une puissance max. de 1500 lumens et d’une portée max. de 164 mètres. Elle est aussi alimentée par une batterie 21700 de 5000mAh intégrée. Avec une norme d’étanchéité IPX7 et un poids de 172g, la RN 1500 vous assure fiabilité et performances.

La nouvelle lampe vélo Olight Wyvern, sortie il y a peu de temps, est un très bon choix pour circuler à vélo la nuit. Elle fournit une lumière max. de 300 lumens et s’active à l’aide d’un simple bouton de contrôle. La Wyvern est une lampe élégante et stylée dont l’aspect aérodynamique rappelle un dragon ailé : le design de cette lampe lui donne l’impression d’être en vol ! Elle dispose d’une batterie intégrée de 2000mAh rechargeable via un câble USB de Type-C. Elle peut être utilisée pendant 3 heures et demie en mode haut, 5 heures et demie en mode moyen et une dizaine d’heures en mode faible.

En outre, Olight a lancé sa première lampe vtt à batterie indépendante : la Olight Gotorch X. Cette lampe VTT est composées de différents éléments lui procurant une originalité et une polyvalence remarquables. Elle dispose d’un large interrupteur pour une utilisation plus facile et est compatible avec les supports GoPro, ce qui permet de la monter facilement sur les casques, les guidons, etc…

Avec sa batterie externe rechargeable 14,4V 64,8Wh, elle peut être utilisée jusqu’à 89 heures en mode visible de jour (100 lumens). Bénéficier d’une telle batterie est un réel avantage car vous pouvez rouler de nuit sans avoir à vous soucier de l’autonomie. Cette batterie externe dispose d’un port USB de Type C qui peut tout aussi bien servir à charger votre smartphone que tout autre petit appareil portatif. Pour une balade nocturne à vélo, la lampe Olight Gotorch X en mode 1000 lumens est largement suffisante et elle n’a aucune difficulté à éclairer une large zone sur au moins une centaine de mètres. Le mode haut avec ses 2000 lumens, vous éclaire, quant à lui, de façon extraordinaire et vous offre une visibilité vraiment accrue.

Crédit photo : Pixabay©

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Lampes pour vélos