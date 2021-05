Le festival des Vieilles Charrues avait déjà annulé l’édition 2020 pour cause de crise sanitaire, idem pour l’édition 2021. De fait, le concert exceptionnel de Céline Dion a enfin trouvé une nouvelle date, ce sera le 13 juillet 2023.

Après deux annulations forcées par l’épidémie de Covid-19, les équipes des Vieilles Charrues et de Céline Dion ont travaillé de concert pour rendre possible une reprogrammation de ce show extraordinaire. Et c’est chose faite !

C’est avec une grande satisfaction que l’équipe annonce aujourd’hui le report du concert événement de Céline Dion au jeudi 13 juillet 2023 pour la 31ème édition des Vieilles Charrues.

La chanteuse Céline Dion a déclaré pour l’occasion : « J’étais vraiment impatiente de tous vous voir cet été, mais malheureusement à cause de la situation les choses ne cessent d’être repoussées. Nous sommes très heureux de faire le show en 2023 et il me tarde de vous retrouver. 2023 nous voilà !«

Les organisateurs du festival se réjouissent : « C’est une très belle nouvelle pour les festivaliers, les bénévoles, les équipes et toutes celles et ceux qui font les Vieilles Charrues. »

Infos billetterie

Rappel : les billets achetés pour le concert de Céline Dion prévu en 2020 puis 2021 restent valables en 2023 : ils seront envoyés sur les boîtes mail des acheteurs en juillet 2023.

Les festivaliers certains de ne pas pouvoir venir le jeudi 13 juillet 2023 ont jusqu’au 30 mai 2021 pour demander le remboursement de leur journée du jeudi sur www.vieillescharrues.asso.fr.

Les billets jeudi (ceux des personnes ayant demandé un remboursement) seront remis en vente courant 2022 exclusivement sur www.vieillescharrues.asso.fr.

Étiquettes : Céline Dion