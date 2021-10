Le Meilleur Ouvrier de France Joël Defives inaugure sa première boulangerie en plein cœur des Batignolles, au 17 rue des Moines, dans le 17e arrondissement parisien. Une adresse à découvrir à plus d’un titre.

Le respect de la tradition boulangère

Meilleur Ouvrier de France, Compagnon Boulanger et ex-chef exécutif des boulangeries Thierry Marx, Joël Defives a inauguré ce 28 octobre sa première boulangerie à Paris autour de valeurs fortes : le bien-manger et le respect de la tradition boulangère française.

Avec sa gamme de pains, viennoiseries, pâtisseries, snackings, sandwichs et plats chauds, cette nouvelle adresse incarne à elle-seule le savoir-faire boulanger et la qualité des produits français. Derrière sa façade Art déco, qui s’étire sur deux pans de murs à l’angle des rues Nollet et des Moines, passionnés et gourmands découvriront des produits exclusivement faits-maison parmi lesquels deux incontournables :

Le pain Baptiste

Sombre et fort en arôme, élaboré à partir de farines de blé malté torréfié Label Rouge.

Le Batignolles

Gâteau au chocolat au goût intense qui se déguste été comme hiver.

« Revenir au pain naturel et généreux, c’est l’ambition de Boulangerie Baptiste », déclare Joël Defives. Le maître-boulanger privilégie une sélection de blés anciens pour leurs qualités gustatives, nutritives et surtout plus digestes, de par leur faible teneur en gluten. La lente fermentation au levain, procédé signature de l’enseigne, permet ensuite à son équipe d’artisans boulangers de pétrir et façonner un pain vertueux, riche en goût et à la croûte particulière généreuse.

Une démarche engagée en faveur des producteurs locaux

La politique de Boulangerie Baptiste s’inscrit également dans une démarche durable et citoyenne. L’établissement aspire en effet à réduire ses déchets au maximum (sa sacherie est entièrement recyclable et compostable) et lutte activement contre le gaspillage alimentaire (pas de surproduction, don des invendus à des associations locales).

Soucieux de préserver l’environnement et de satisfaire les attentes écologiques et sociales des consommateurs, Boulangerie Baptiste garantit la qualité de ses ingrédients. Quand ils ne sont pas Label Rouge, les produits sont, dans leur grande majorité, certifiés bio ou cultivés en agriculture raisonnée : fruits et légumes du jour, produits en Ile-de-France, beurre doux AOP Charentes-Poitou, etc.

Boulangerie Baptiste, une histoire de transmission

« Boulangerie Baptiste est née d’une volonté de partage et de transmission. Ce lieu est donc un endroit propice aux échanges où la passion est le maître-mot », révèle Joël Defives. L’amour pour la boulangerie traditionnelle et l’envie d’entreprendre en accord avec ses valeurs ont donc poussé Joël Defives à créer sa propre boulangerie. Celle-ci s’appelle Baptiste, prénom de son fils adoptif qu’il rencontre pour la première fois en 2010, à Bogota en Colombie. Ce moment marquant de sa vie, Joël le considère comme une nouvelle naissance.

Boulangerie Baptiste, c’est l’histoire d’un lien fort entre un père et son fils, une histoire de transmission et de partage. C’est le nouveau lieu de Joël Defives, qu’il a voulu à son image : plein de malice, de saveurs d’enfance, de bienveillance. Boulangerie Baptiste, c’est la boulangerie d’autrefois ancrée dans le temps présent.

Crédit photo : Divinemenciel©

