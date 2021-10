Commercialisée entre 1985 et 1994, le Trail Tuareg Aprilia était décliné en version 2 temps : 50,125 et 250 cm3 puis 4 temps : 350 et 600 cm3. En cette fin 2021 soit 27 ans après l’arrêt de la production du modèle, le Tuareg fait son grand retour en 660 cm3. La moto sera disponible en concessions dès le mois de décembre 2021. Les premiers exemplaires seront réservés à ceux qui auront commandé en ligne, à partir du 3 novembre 2021.

L’attente est terminée ! L’Aprilia Tuareg 660 arrive sur le marché. La moto d’aventure la plus attendue, le tout-terrain par excellence, aussi agréable à conduire sur l’asphalte qu’en chemins abimés, sera chez les concessionnaires en décembre.

Être le premier

Pour célébrer le retour d’une véritable légende du tout-terrain, Aprilia a mis en place une plateforme de pré-réservation en ligne qui offre des avantages intéressants à ceux qui décident de l’acheter, notamment le privilège d’être les premiers à posséder l’une des motos les plus attendues de toutes.

A partir du mercredi 3 novembre, il sera possible de réserver la Tuareg 660 sur les pages du site dédié tuareg660.aprilia.com, également accessible depuis aprilia.com.

En ligne, il sera possible de choisir votre variante de couleur préférée et le concessionnaire où récupérer la moto. Les premières unités produites seront donc destinées à ceux qui ont réservé la moto, pour lesquels Aprilia offre jusqu’au 31 décembre 2021 les frais d’immatriculation.

Moteur de la RS 660

L’Aprilia Tuareg 660 est basée sur la mécanique de la RS 660 (retrouvez notre essai en cliquant sur ce lien) et de la Tuono 660 et est conçue pour surmonter les conditions tout-terrain les plus difficiles, tout en étant facile et confortable à conduire. Elle vise à représenter la meilleure synthèse entre les enduros monocylindres et les motos d’aventure de milieu de gamme, deux mondes qui jusqu’à présent étaient antithétiques.

Atypique

Non-conformiste et absolument originale dans sa conception, légère et puissante (187 kg pour une puissance de 80 CV), elle est le résultat d’un projet conceptuellement très moderne et complètement nouveau. La Tuareg 660 se distingue par son ergonomie de conduite spécialement conçue pour une utilisation tout-terrain, avec un guidon large et haut et une taille très fine pour faciliter les mouvements sur la selle. Le très grand débattement de la suspension permet de surmonter n’importe quel obstacle et une conduite confortable sur la route et en randonnée.

Un équipement complet

L’équipement est le plus complet et comprend le système d’éclairage complet à LED avec DRL périmétrique et l’instrumentation couleur TFT de 5 pouces. L’équipement de série comprend le pack de commande électronique APRC avec le système Ride-by-Wire à cartographie multiple comprenant l’antipatinage, le régulateur de vitesse, le frein moteur et différentes cartographies du moteur. Il existe également quatre modes de conduite personnalisables pour optimiser l’expérience de conduite et faciliter la vie à bord. Le pilote n’a qu’à choisir le mode de conduite pour obtenir automatiquement le meilleur réglage des commandes électroniques.

L’Aprilia Tuareg 660 est propulsée par un moteur bicylindre haute performance de nouvelle génération, léger et calibré pour affronter les conditions tout-terrain les plus exigeantes. L’Aprilia Tuareg 660 peut être bridée à 35 kW, idéal pour les pilotes débutants alors que toutes les autres caractéristiques techniques restent inchangées.

Le vaste catalogue d’accessoires comprend des produits permettant de rendre le véhicule plus sportif en tout-terrain et plus confortable sur la route ; il existe également une ligne de vêtements techniques de qualité dédiés à la randonnée et au tout-terrain.

La gamme de couleurs comprend la variante Acid Gold, vive et distinctive comme le veut la tradition Aprilia, et la variante Martian Red, dominée par les couleurs rouge et noir, au prix catalogue de 11 999 euros. Ils sont rejoints par le graphique plus évocateur Indaco Tagelmust, dont le prix catalogue est de 12 699 euros.





Crédit photo : Aprilia©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : APRILIA