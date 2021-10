Un passionné originaire de Nouvelle-Zélande a conçu un ensemble LEGO représentant le premier SUV de l’histoire de ŠKODA. S’il obtient plus de 10 000 votes, LEGO pourrait commencer à fabriquer le kit. Vous voulez soutenir ce projet ? Suivez le guide.

Proposer son projet à LEGO

La ŠKODA Trekka est récemment apparue sur le site Web LEGO Ideas, où les fans des célèbres blocs de construction peuvent proposer leurs idées pour la conception de nouveaux modèles. L’auteur de ce modèle se prénomme Gareth Davies et est originaire de Nouvelle-Zélande, où le TREKKA fut produit et commercialisé entre 1966 et 1973. Il faut atteindre plus de 10 000 votes sur le site LEGO Ideas afin que ce kit soit produit et commercialisé.

La ŠKODA TREKKA est un véhicule tout-terrain conçu et produit par ŠKODA AUTO de 1966 à 1973, en Nouvelle-Zélande. Ce modèle a été fabriqué en utilisant des composants mécaniques de la ŠKODA OCTAVIA et des pièces locales, principalement pour la carrosserie. C’était la première et, à ce jour, à peu près la seule voiture de tourisme conçue et fabriquée en Nouvelle-Zélande. Gareth explique : « Je voulais construire quelque chose d’étroitement lié à la Nouvelle-Zélande, avec lequel les enfants de tous âges pourraient jouer et qui pourrait également être présenté comme un modèle intéressant. Le TREKKA semblait être le bon choix »

Concernant la conception de ce modèle, Gareth déclare : « Le TREKKA a un design assez distinctif, et j’ai essayé de me concentrer sur ces éléments clés : les courbes des quatre extrémités avant, la forme en biseau du capot, les côtés plats, l’angle des roues arrière, et la forme générale du toit ainsi que de la porte arrière ».

Quatre semaines de travail

Il n’a fallu que quelques jours à Gareth pour comprendre comment construire la carrosserie, mais les différentes pièces mobiles ont été le point le plus délicat. Le modèle LEGO TREKKA qui en résulte est très détaillé. La voiture dispose d’une direction fonctionnelle, de portes et d’un toit ouvrables, d’un capot qu’on peut ouvrir et d’une banquette arrière rabattable qui, une fois repliée, révèle un compartiment de rangement caché. Le designer a même créé deux variantes du design arrière de la voiture pour correspondre aux versions disponibles en Nouvelle-Zélande à la fin des années 1960 et au début des années 1970.

Le jeu comprendra 1 825 pièces et le poids du modèle assemblé sera de plus de 1,5 kilogramme. Les dimensions du modèle sont de 34,6 x 18,5 x 19,6 centimètres. Il lui a fallu au total quatre semaines pour construire le modèle dans l’environnement virtuel de BrickLink Studio. « Maintenant, je vais faire de mon mieux et essayer de construire réellement le modèle. Mais il faudra probablement attendre quelques mois avant que je puisse acheter les pièces nécessaires dans le monde entier », s’amuse Gareth.

10 000 votes requis afin que le projet se concrétise

Le modèle semble avoir attiré l’attention des fans de LEGO et de ŠKODA. Quelques jours seulement après sa publication, il avait déjà rempli la première condition pour créer un véritable ensemble. L’idée doit recevoir au moins 100 votes dans les 60 jours, puis il lui restera 365 jours pour recueillir un total de 1 000 votes. Si l’idée y parvient, elle dispose de six mois supplémentaires pour atteindre la barre des 5 000 partisans. Il reste ensuite six mois pour atteindre la barre des 10 000 votes.

Ainsi, si le kit LEGO TREKKA obtient les 10 000 votes nécessaires sur le site Web LEGO Ideas, il sera inscrit sur une liste de présélection et l’entreprise danoise pourrait le produire un jour.

Pour voter, cliquez ici . Il faut se créer un compte (2 mn) pour valider le projet, mais ça peut valoir la peine de voir ce 4X4 vintage rejoindre le catalogue LEGO ! Pour le moment, le compteur est à 835 votes, alors n’hésitez pas !

Crédit photo : Skoda/Lego/Gareth Davies©

