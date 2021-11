Avec les fêtes de fin d’année qui approchent, les éléments de cuisson vont être largement mis à contribution pour préparer, entre autres, le repas de réveillon de Noël. L’occasion de revenir sur les origines et les différents types de plaques de cuisson qui existent aujourd’hui, au travers d’une rétrospective qui débute en 1892.

Les fêtes de Noël pointent le bout de leur nez, avec tous les préparatifs qui vont avec. Décoration, sapin, cadeaux et ce qui nous rassemble tous autour de la table : le repas ! Élément festif essentiel du moment, le repas se compose le plus souvent de plusieurs entrées et d’un plat de résistance, constitué le plus souvent de la dinde de Noël, cuite au four. Mais la plaque de cuisson joue également un rôle essentiel dans la préparation des plats. Et pour celles et ceux qui, pour acheter des plaques de cuisson se demandent quel est le meilleur choix à faire, Monsieur Vintage revient sur les origines de cet appareil électro-ménager indispensable.

Cuisine à l’électricité : les débuts

Tout a commencé en 1892, lorsque Thomas Ahearn et Warren Y.Soper, patrons de la Electric Light and Power Company et conscients du fort potentiel de l’électricité en matière culinaire décident de sensibiliser le public, en organisant un grand dîner au prestigieux hôtel de Windsor d’Ottawa. Les convives sont nombreux et les mets sont préparés grâce à l’électricité. Les deux comparses venaient d’inventer la première cuisinière électrique.

Aujourd’hui électrique, vitrocéramique ou à induction, la plaque chauffante a pris place dans tous les foyers, en plus du gaz.

L’arrivée de la vitrocéramique

À partir de 1920, la table de cuisson électrique se transforme en table vitrocéramique dotée d’une résistance à haut rendement. Mais le premier à concevoir ce système fût le physicien anglais Michael Faraday en 1831. Démocratisée dans les années 1990, la table vitrocéramique est toujours proposée au catalogue des fabricants et représente aujourd’hui 20% des ventes de plaques de cuisson.

La première plaque à induction

À la fin des années 90, le groupe Thomson commercialise la première plaque à induction encastrable pour le grand public. Jusqu’alors utilisée par les professionnels à un tarif très élevé, l’induction arrive chez les particuliers à un prix certes plus bas, mais encore cher.

Utilisant le principe d’induction électromagnétique, la table de cuisson à induction présente de nombreux avantages. À l’inverse de la plaque de gaz, elle ne peut pas avoir de fuites, donc pas d’intoxication ou d’explosion. De plus, la plaque de cuisson reste froide, ce qui est une sécurité pour les familles avec enfants. Ainsi, les fluides qui débordent ne cuisent pas, ce qui facilite le nettoyage après utilisation. Le temps de cuisson est rapide mais il faut noter que les ustensiles utilisés doivent être adaptés à l’induction. Ils doivent être obligatoirement constitués d’un matériau ferromagnétique, comme les casseroles à base de fer (acier, fonte). Il n’est pas possible d’utiliser des éléments à base de verre, de cuivre ou d’aluminium et le fond doit être assez épais.

Les tarifs

Au niveau des prix, la plaque de cuisson la plus intéressante reste celle au gaz, que l’on trouve à partir d’une centaine d’euros, idem pour la vitrocéramique. À ce prix-là, il s’agit d’éléments à 2 foyers. Pour une plaque à induction, le prix de départ est à 150 euros et au minimum 500 euros pour une cuisinière. Mais ça tombe bien, nous sommes en pleine période de Black Friday, c’est donc le moment de faire des affaires.

