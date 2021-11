Le réveillon de Noël ce sera dans un mois, déjà. Un moment habituellement festif qui se déroule en famille, mais qui a été bousculé l’année dernière, en raison de la pandémie. Pour l’édition 2021, nous pourrons enfin nous retrouver sans limitation de convives, vaccinés pour la grande majorité d’entre-nous. L’occasion de s’échanger les cadeaux et pourquoi pas, d’offrir un tee-shirt que vous aurez personnalisé.

Un noël en famille

Le prochain réveillon de Noël sera le premier d’après confinement, où l’on pourra enfin se retrouver en famille. Privé de regroupements depuis Noël 2019 pour les fêtes de fin d’année, cette future édition sera celle des retrouvailles. Pour celles et ceux qui n’auraient pas d’idées cadeaux à offrir, Monsieur Vintage vous conseille un classique du dressing, indispensable intemporel que vous assaisonnerez selon vos envies : le tee-shirt.

Idée cadeau : un t-shirt personnalisé

Indémodable, pratique et utile, un tee-shirt fera toujours plaisir parce qu’il sera utilisé par celui ou celle qui le recevra. Peu de chances donc, normalement, de le retrouver dès le 26 décembre sur différents sites de revente. Mais pour vous démarquer des autres, vous pouvez acquérir un tee-shirt personnalisé que vous adapterez au profil du bénéficiaire.

Pour briser la glace

S’il s’agit d’un garçon, doté d’humour de surcroît et célibataire, vous pouvez faire floquer son numéro de portable au dos, en listant ses qualités ou un message sur le devant du t-shirt ; sportif, drôle, dynamique, bon parti, éco-responsable, plus tortue que lièvre (ou l’inverse), je suis beau aussi à l’intérieur, je ne couche pas le 1er soir, look behind my back (regarde dans mon dos) etc. Un tee-shirt humoristique, si le texte est bien trouvé, déclenchera toujours un sourire chez celle ou celui qui le lira et peut permettre également de briser la glace en entamant une conversation. Il faut simplement faire preuve d’imagination et de créativité pour trouver les bons mots, ceux qui feront mouche à coup sûr.

Choisir ou écrire

L’avantage avec le tee-shirt personnalisé, c’est que vous pouvez au choix le créer vous-même : texte et visuel, ou le commander directement à partir de modèles préparés par le fabricant. C’est ce que propose la plateforme teeshirt-minute.com, à un tarif très abordable. Comptez une vingtaine d’euros pour un t-shirt déjà imprimé, à moins que vous ne choisissiez notre coup d’cœur “double tee-shirt” : Ctrl C pour la maman / Ctrl V pour le bébé à 40 euros, que nous avons trouvé particulièrement mignon.

Pour un modèle personnalisé par vos soins à 100%, prévoyez un budget de 25 euros. Vous aurez le choix entre un col rond ou un col V pour homme ou femme, ou encore un col rond sur les modèles enfant. Tous leurs t-shirts sont 100% coton organique. À vous ensuite de faire marcher votre imagination.

Allez puisque c’est (bientôt) Noël, on vous donne une autre petite idée de texte à faire imprimer aussi bien sur un tee-shirt homme, que femme. Il s’agit d’une petite réplique de l’homme d’État Français Edgar Faure, grand séducteur et homme de répartie, faite à une femme qui lui dit un jour : “Pourquoi me dévisagez-vous ainsi monsieur ?”, ce à quoi le politicien répondit : “Je ne vous dévisage pas Madame, je vous envisage”. Subtil et drôle à la fois et pour que cela soit unisexe, modifiez le texte en supprimant le “Madame” et n’en faites pas imprimer plusieurs centaines, car vous pourriez être soumis à droits d’auteur. Bonnes fêtes de Noël à toutes et à tous.

Crédit photo : Piqsels

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : idée cadeau Noël