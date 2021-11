Le Peugeot 103 fête ses 50 ans ! Mazette ça ne nous rajeunit pas les gars. Je m’en rappelle comme si c’était hier. Il y avait deux clans à l’époque, celui qui ne jurait que par le 103 Peugeot sorti en 1971 et puis l’autre, celui à qui on ne parlait pas ou peu : le clan des 51 Motobécane, modèle produit à partir de 1978. Pour ce demi-siècle du 103, la marque au Lion organise une exposition au Musée de l’Aventure Peugeot, du 22/11/2021 au 31/01/2022. Une bien bonne idée.

PEUGEOT 103, UNE ICÔNE DE SON ÉPOQUE

Présenté fin 1971, le Peugeot 103 a marqué plusieurs générations et est devenu une icône française. En 50 ans ce cyclomoteur créé originellement pour des fonctions utilitaires est devenu un symbole de liberté et une véritable icône mode et lifestyle. Il aura également permis aux Cycles Peugeot de se hisser au premier rang des constructeurs français et au deuxième rang des constructeurs de cyclomoteurs mondiaux à l´époque. Après les nombreux modèles de cyclomoteurs à vitesses ou à moteur auxiliaire et la série des 101, 102, 104, le modèle 103 a su trouver le juste compromis technique et économique pour devenir le 2-roues 49,9 cm³ à moteur deux temps le plus fabriqué dans le monde à ce jour.

HISTORIQUE

Le Peugeot 103 commence une carrière discrète en reprenant la partie mécanique originale de son grand frère, le 104. Avec son bras arrière articulé au niveau du moteur, son admission à clapet et sa puissance de 1,9 cv à 5 500tr/min, le 103 séduit et se démarque de la concurrence. En 1974, trois ans après son homologation le 103 bat tous les records de vente avec plus de 550 000 ventes et devient l’icône de la jeunesse !

LES CLÉS DU SUCCÈS

Robuste, simple d’utilisation et d’entretien, design reconnaissable, prix abordable ; le Peugeot 103 est le plus abouti des cyclomoteurs produit par les Cycles Peugeot à partir de l’année 1971. Au fil des années le 103 évoluera, s’adaptant aux nouvelles législations et bénéficiant constamment d’améliorations techniques ou esthétiques ; ligne affinée, meilleure visibilité avec un nouveau phare, puissance moteur passant de 1,9 cv à 2,3 cv, nouveau carter aluminium de protection, etc. Grâce à cette grande acceptation de la part de la clientèle française, la marque a su en profiter pour développer son activité à l´international et atteindre des chiffres records.

QUELQUES DATES

L’usine de Mandeure est érigée en 1925 et Cycles Peugeot compte en 1969 près de 4 000 employés

1973 : 786 137 unités produites hissent la marque au Lion au niveau de leader français

La même année la marque exporte 150 000 cyclomoteurs, soit 40% des exportations françaises du secteur

1980 : Peugeot 103 est vainqueur des « 24 Heures Cyclo » avec Vincent Briottet et Frédéric Pelletier

1984 : Peugeot 103 vainqueur des « 24 Heures Cyclo » avec Michel et Philippe Pelletier

Véritable réussite industrielle, les cinq chaînes de montage de l’usine produisaient jusqu’à 2 000 véhicules par jour

Peugeot 103 : le cyclomoteur monotype le plus fabriqué dans le monde à ce jour, plus de 3 millions d’unités vendues à ce jour

DES PEUGEOT PARTOUT DANS LA MAISON ET LE GARAGE

Au début des années 80, la réglementation permet de développer des modèles sans pédale et les volumes rebondissent avec les 103 SP, SPX et RCX. La même mécanique se dote même d’un refroidissement liquide pour les plus sportifs, tandis que les versions MVL et MVC favorisent confort, protection et standing ! D’innombrables versions professionnelles équiperont les administrations dans toute l’Europe et en 1993, même le moderne PEUGEOT FOX et son moteur de scooter ne parviendra pas à détrôner le célèbre cyclo.

Après le succès des versions Peugeot 101, 102 et 103, la marque au Lion se hisse comme le label industriel le plus familier des Français puisque dans chaque foyer il est aisé de trouver : taille-haies, le robot de cuisine Peugimix, fer à repasser, Peugeot 404 et un très large etcetera. Avec l’augmentation du niveau de vie, l’apparition des normes antipollution et le développement du scooter moderne, les ventes de cyclomoteurs se sont considérablement réduites de nos jours, mais le 103 reste une icône pour tous les Français et une pièce phare gardée précieusement par de nombreux collectionneurs et passionnés.

EXPOSITION AU MUSÉE DE L’AVENTURE PEUGEOT

Le Musée de l’Aventure Peugeot basé à Sochaux dans le Doubs est une étape pour tous les passionnés ou curieux de l’épopée du constructeur. Des premiers moulins à café aux concept cars futuristes, le musée retrace deux siècles de l’incroyable saga de la marque au Lion sans oublier les mythiques cyclomoteurs dont le 103. Retrouvez durant l´exposition temporaire spécifique de Peugeot 103 les modèles ; MV, SP, SPX, RCX, Racing, Chopper, Indiana, Turbo ou bien encore la version Vogue. Cette exposition débute le 22 novembre et se maintiendra jusqu’au 31 janvier 2022. Adresse : Carrefour de l’Europe- 25600 – Sochaux

