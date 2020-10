7 films romantiques français pour la séduire

Avec le couvre-feu, pas facile d’inviter sa promise au cinéma en soirée comme nous le faisions jadis pour un premier rendez-vous ! Ou alors il faudra aller à la séance de 18 heures, ce qui est moins romantique. Quoi qu’il en soit, rien ne vous empêche d’organiser une soirée « ciné » chez vous, en après-midi, pour visionner un ou plusieurs films, que nous avons sélectionné pour vous.

Films romantiques français pour un premier rendez-vous !

Pour votre premier rendez-vous, vous avez choisi de visionner un film avec celle qui fait vibrer votre cœur. Belle idée ! Mais une question peut rapidement vous tarauder l’esprit : quel(s) film(s) allons-nous regarder ? Et là, vous ne trouvez pas tout de suite de réponse. Mais ne vous en faites pas, nous vous proposons dans cet article de découvrir les meilleurs films romantiques français que vous pouvez visionner en amoureux lors d’un premier rendez-vous.

Psychologie de l’atmosphère intime

Habituellement, vous allez au cinéma pour séduire. Pour une soirée « ciné à la maison », c’est pareil ! Mais comment vous y prendre ? Autrement dit, comment devez-vous vous comporter pendant et après le film ? Tout d’abord, créez l’ambiance en fermant les volets ou en baissant les stores, afin de créer une intimité liée à l’obscurité. Retenez d’entrée qu’il serait une erreur de vous empresser de passer votre bras autour du cou de votre partenaire pendant que les images défilent sur l’écran. Si vous constatez que les choses se passent plutôt bien entre vous, attrapez doucement sa main.

Ensuite, caressez avec finesse cette dernière tout en lui souriant de temps en temps. En réalité, les sourires légers, les regards séducteurs et autres serviront à créer une atmosphère intime, un lien de complicité entre vous.

Par ailleurs, à moins que votre partenaire vous le demande, évitez de tenter de l’embrasser durant le film. Vous iriez trop vite ce faisant et cela pourrait gâcher votre rancard. Aussi, devez-vous ranger votre téléphone portable afin de profiter à fond de ce moment intime que vous partagez ensemble. Si vous connaissez déjà le film, gardez-vous de le raconter à votre conjointe. Évitez par ailleurs de rire à tous les coups (cela pourrait mettre mal à l’aise votre partenaire) et gardez les commentaires pour la fin.

Sans transition, comment finir alors votre journée après avoir visionné un film ? Vous pourrez proposer un café, un thé ou un rafraîchissement à votre amie. À ce moment-là, vous allez discuter du film, faire tous les commentaires que vous voulez… Tout ça autour d’une boisson et quelques pâtisseries ! La suite, vous la connaissez ! Reprendre la main de votre invitée, lui sourire, lui faire des compliments, etc. Avec un peu de chance, vous allez vous embrasser et peut-être aller plus loin. Qui sait ?

Pourquoi le rendez-vous devant un film est-il toujours une bonne idée pour les couples ?

Partager un film, c’est la crème de la crème des astuces pour raviver une relation. Le faire pour un premier rendez-vous, c’est le comble. Cela permet en effet de se rapprocher l’un de l’autre, de partager des moments de joie, de bonheur. Bref, voir un film pour son premier rendez-vous (au ciné ou à deux, à la maison) peut être considéré comme un départ sur les chapeaux de roues. Vous posez de bonnes bases, surtout si le choix des films est bien fait. Ces derniers doivent en effet avoir une touche nécessaire de romantisme.

Des films romantiques pour un premier rendez-vous

La France a produit et inspiré certains des plus grands films romantiques, et la plateforme Love me Too a dressé une liste, pour nos lecteurs, des sept films les plus romantiques à voir à deux.

La fille sur le pont (1999)

C’est l’histoire d’Adèle ! Une fille qui, après avoir connu nombre de déceptions amoureuses, décide un soir de sauter d’un pont parisien. Pendant qu’elle y est, Gabor, un lanceur de couteaux professionnel, lui fait des avances. Chose qui n’a pas empêché Adèle de se jeter quand même à l’eau. Gabor, amoureux, la suivit et la sauva. Finalement, Adèle accepte l’offre et les deux se sont mis ensemble. Celle-ci a repris goût à la vie et les deux ont connu plein de succès à travers l’Europe. Adèle, malheureusement, va se faire rattraper par ses vieux démons. Elle quitta donc Gabor pour s’enfuir avec un jeune grec marié. Leur amour n’a pas duré et Adèle, dans la foulée, a été recueillie par une base militaire. Gabor de son côté n’a lui non plus connu de succès avec sa nouvelle compagne. Il finit par sombrer dans la misère, flânant dans la ville à la recherche de son ancien amour (Adèle). Croyant apercevoir celle-ci, il se fera renverser dans sa course par un camion. Sorti de l’hôpital handicapé, il décida de mettre fin à ses jours. Pendant qu’il y est, Adèle surgit et les deux se promirent de ne plus se quitter.

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001)

Amélie est serveuse dans un bar. Discrète et observatrice, elle est pleine d’imagination. Son objectif, faire le bien des gens qui se trouvent dans son environnement immédiat. Elle trouve donc des manières pour intervenir clandestinement dans la vie de ces derniers. L’un des plus gros succès du cinéma français, ce film de Jean-Pierre Jeunet est un incontournable. Le bar où a été tourné le film se situe rue Lepic, dans le 18ème arrondissement parisien, vous pourrez le découvrir en suivant notre visite touristique que nous présentions en juillet 2015, en cliquant sur ce lien.

Amour (2012)

Ce film de Michael Haneke met en scène Georges et Anne, tous deux octogénaires. Très cultivés, ils sont professeurs de musique à la retraite. Leur fille, elle aussi musicienne, vit à l’étranger. Anne, un jour, a été admise à l’hôpital après une attaque cérébrale. Sortie paralysée d’un côté, l’amour qui unit ce vieux couple va connaître des tribulations.

La fée (2011)

C’est l’histoire de Dom, veilleur de nuit dans un hôtel du Havre, et de Fiona. Cette dernière, un soir, se présente sans valise et pieds nus à Dom. Après lui avoir dit qu’elle était une fée, elle lui accorde trois vœux. Le lendemain, deux vœux se réalisent puis Fiona disparaît. Dom, amoureux de Fiona, se lance à sa recherche.

Le goût des autres (2000)

Ce film de Agnès Jaoui raconte l’histoire de Castella, un chef d’entreprise moins porté sur la culture. Ce dernier, pourtant, va assister par contrainte à une représentation de ‘’Bérénice’’. Là-bas, il tomba amoureux du texte, mais aussi de Clara, l’actrice principale. Et comme rien ne vient au hasard, cette dernière va lui donner des cours en anglais, langue nécessaire à Castella dans son travail. Castella, lui, va avoir du mal à s’intégrer à ce milieu artistique malgré ses efforts.

Jeux d’enfants (2003)

Julien, âgé de 8 ans, et Sophie, sont vite devenus inséparables. « Cap ou pas cap », c’est-à-dire « capable ou pas capable », est le jeu qu’ils ont inventé. Mis au défi, l’autre devra faire les pires bêtises sous le regard impuissant des parents. Parfois victimes de leur invention, ils n’ont néanmoins jamais démordu : travestir les lois, défier tous les interdits, affronter toutes les autorités, rire, se faire mal… Une vie entière quasiment pour se dire ‘’Je t’aime’’, plusieurs décennies pour commencer une relation amoureuse. Et tout ça à cause d’un jeu. Un film à regarder coûte que coûte au premier rendez-vous !

Hors de prix (2006)

Jean est serveur dans un grand hôtel. À la suite d’un malentendu, il est pris pour un milliardaire, par Irène, une aventurière intéressée. Après avoir découvert qui il est réellement, celle-ci le fuit aussitôt. Amoureux, Jean se lance à sa recherche. Après l’avoir retrouvé sur la Côte d’Azur, il a adopté le mode de vie de son amoureuse. Puis s’installe comme gigolo dans un palace.

