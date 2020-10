Le Festival Vichy Vintage se déroulera les 24/25 octobre 2020

La 5ème édition du salon VICHY VINTAGE LEGEND FESTIVAL se déroulera le samedi 24 et dimanche 25 Octobre 2020 au Palais du Lac de VICHY pour le plaisir des passionnés de vintage des années 40 à 80’s.

L’ Événement Vintage de la région

Cet événement regroupe plus de 60 exposants sur une surface de 2000 m² proposant un véritable vintage market où vous retrouverez de nombreux objets déco, mobilier, articles musicaux et Mode…

De nombreuses animations sont prévues, avec des concerts, le concours du plus gros buveur de Milkshake, de la danse, des Pin-Up et tout ce qui a trait, de près ou de loin au vintage.

Demandez le programme !

Samedi 24 Octobre 2020

10h – Ouverture du Salon

11h – Blind Test Vintage

12h – Concert Stiv & The Tiki Masters

14h – Concours Milkshahe

15h – Concert Stiv & The Tiki Masters

16h – Jeu du Schmilblick

17h – Concert Stiv & The Tiki Masters

18h – Madison Party

19h – Fermeture du Salon

Dimanche 25 Octobre 2020

10h – Ouverture du Salon

10h – Workshop – Atelier Mise en Beauté Rétro

11h – Initiation Demo Rock’n Roll

12h – Apéro Concert Gemma & The Driver

14h – Concours Miss Mode Pin Up

15h – Show Remy Bricka

16h – Résultat Concours

17h – Show Remy Bricka

18h – Fermeture du Salon

Sur place, Foodtrucks, bistrot et brasserie…

Pour plus d’informations, cliquez sur ce lien.

Entrée : 4 € sur place

PASS Week-end : 6 € sur place

GRATUIT pour les -12 ans

Samedi 24 et dimanche 25 Octobre 2020

Samedi de 10h à 19h / Dimanche de 10h à 18h

PALAIS DU LAC Centre Omnisport

Pont de l’Europe 03700 BELLERIVE SUR ALLIER

