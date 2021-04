Le mari de la reine Elisabeth, prince Philip et duc d’Edimbourg est mort vendredi 9 avril à l’âge de 99 ans. L’Angleterre est sous le choc.

« C’est avec un profond chagrin que sa majesté la reine annonce la mort de son époux bien aimé le prince Philip, duc d’Edimbourg », selon un communiqué du palais de Buckingham, précisant que le prince Philip, qui avait été hospitalisé récemment, est mort « paisiblement ce (vendredi) matin au château de Windsor ».

Philip Mountbatten, né Prince Philip de Danemark et de Grèce le 10 juin 1952, sur l’ile de Corfou en Grèce, décède à deux mois de son centième anniversaire.

Il est le seul fils d’une fratrie de cinq enfants du prince André de Grèce et de la princesse Alice de Battenberg. Après des études à l’étranger notamment en Allemagne, en Angleterre et en Ecosse, il rejoint la Royal Navy à l’âge de 18 ans. En 1939, il correspond avec la princesse Elisabeth qui l’a rencontré pendant ses études au collège naval de Darmouth et l’épousera le 20 novembre 1947.

En demandant la main d’Elisabeth à son père George VI, il renonça à ses titres et prédicats grecs et danois et se convertit de la religion orthodoxe grec à l’anglicanisme, la religion d’état, il perdra également sa nationalité et sera naturalisé britannique à la suite de son mariage.

Philip et Elisabeth se marient à l’abbaye de Westminster, la cérémonie est diffusée en direct par la BBC devant 200 millions de téléspectateurs du monde entier. Le couple a eu quatre enfants, le prince Charles né en 1948, la princesse Alice en 1950, le prince Andrew en 1960 et le prince Edward en 1964.

Le 6 février 1952, la princesse Elisabeth accède au trône, elle est couronnée reine d’Angleterre. Le prince Philip devient prince consort, il renonça à sa carrière militaire et devient le conseiller personnel de la reine.

Il crée le 25 janvier 1955 le house hold brigade polo club. De 1964 à 1986, il est président de la Fédération équestre internationale. Entre 1960 et 1977, le prince Philip préside la Société zoologique de Londres qui le distingue comme membre honoraire en 1977.

Il est le fondateur et premier président du WWF-Royaume-Uni de 1961 à 1982, puis président du Fonds mondial pour la nature (WWF) international de 1981 à 1996.

Le prince Philip avait pris sa retraite en 2017 après avoir participé à plus de 22 000 engagements publics officiels depuis l’accession de son épouse au trône en 1952.

Étiquettes : Le prince Philip