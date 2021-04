Triumph Présente le Scrambler 1200 McQueen

Le fabricant de motos britannique Triumph présente aujourd’hui ses nouveaux modèles de Scrambler, baptisés 1200XC, 1200 XE et … le modèle Steve McQueen. Des machines totalement néo-rétros au charme indéniable et à la conception bien moderne.

Triumph dévoile aujourd’hui le nouveau Scrambler de la marque décliné en 3 versions :

Scrambler 1200 XC : 14900 € TTC

Scrambler 1200 XE : 15900 € TTC

Scrambler McQueen : 16900€ TTC

Norme Euro 5

Des versions qui voient leurs rejets de CO2 diminuer, pour se mettre à jour norme Euro 5, tout en conservant un couple important, un borborygme puissant et les performances de la machine (puissance : 90 chevaux). Cerise sur le gâteau, Triumph décline une édition limitée Scrambler 1200 Steve McQueen, en hommage au « King Of Cool ».

Une icône en 3 ans

Présenté pour la première fois en 2018, le Triumph Scrambler 1200 est rapidement devenu une icône moderne de Triumph, établissant une nouvelle référence dans sa catégorie grâce à ses capacités de conduite de premier ordre sur route et en off-road, sa technologie de pointe, son niveau d’équipement et les multiples options de personnalisation.

Inspiration vintage

Née d’une lignée sans équivalent de Scrambler Triumph, comprenant les premiers scramblers de production au monde, pilotés pour le plaisir et la gloire par de coureurs légendaires tels que Bud Ekins et Steve McQueen, la nouvelle génération a participé à de nombreuses compétitions tout-terrain extrêmes, notamment la Mexican 1000 et la course espagnole de Bassella, démontrant à plusieurs reprises leurs capacités de leader de la catégorie.

Le succès de la nouvelle génération a été marqué par sa présence dans le 25e film de James Bond, No Time To Die, où elle a reçu les éloges de Lee Morrison, coordinateur des cascades de James Bond, qui a déclaré : « Toute l’équipe de cascadeurs a très vite compris que ces motos étaient formidables ».

Scrambler 1200 XC

Scrambler 1200 XE

Édition Steve McQueen

En l’honneur de la star de cinéma, de la cascade et de la moto la plus célèbre de l’histoire, le nouveau Scrambler 1200 Steve McQueen Edition reprend toutes les spécifications de la nouvelle génération 2021 Scrambler 1200 XE et ses capacités d’aventure et de technologie de pointe, en y ajoutant sa propre livrée Steve McQueen et une longue liste de détails uniques. Elle est entièrement équipée d’une sélection d’accessoires Scrambler haut de gamme montée de série, l’édition McQueen est désormais officiellement la Scrambler 1200 aux spécifications les plus élevées.

Inspiré par une véritable légende de la moto

Inspirée par la Triumph TR6 de compétition originale, rendue célèbre par le légendaire saut effectué au-dessus des barbelés dans le classique de la Seconde Guerre mondiale de 1963 « La Grande Évasion », la Scrambler 1200 édition Steve McQueen a été développée en partenariat avec la famille McQueen. Choisie par McQueen pour jouer dans le film, la Triumph TR6 utilisée pour le saut a été créée par Ken Heanes, concessionnaire Triumph britannique et médaillé d’or ISDT, avec une suspension ISDT conçue pour les cascades.

Une édition limitée unique

Avec seulement 1 000 modèles Scrambler 1200 Steve McQueen Edition disponibles dans le monde, chaque moto est numérotée individuellement sur le magnifique guidon usiné dans la masse, qui comporte également une signature de Steve McQueen gravée au laser. Pour une exclusivité encore plus grande, chaque moto est accompagnée d’un certificat d’authenticité unique indiquant le numéro de série de la moto et portant les signatures du PDG de Triumph, Nick Bloor, et de Chad McQueen, fils de la légende elle-même, Steve McQueen.

Détails et finitions exclusives.

La peinture unique comprend un réservoir Competition Green et aluminium brossé, une superbe peinture à la main, des logos Triumph gold, un graphique Steve McQueen sur le réservoir, un bouchon Monza en aluminium brossé et une sangle de réservoir en acier inoxydable brossé. L’édition distinctive Steve McQueen comprendra également le garde-boue avant en aluminium de série, qui, tout comme le garde-boue arrière, sera également peint en Competion Green.

En plus des spécifications de la 1200 XE standard, l’édition Steve McQueen est équipée de barres de protection du moteur, qui ajoutent une autre touche de robustesse. Fabriquées à partir de tubes en acier inoxydable, elles ont une finition électro-polie et offrent une protection supplémentaire aux carters d’embrayage et d’alternateur.

Une protection de radiateur en aluminium découpé au laser et embouti, avec le marquage Triumph gravé au laser, est également fournie de série, offrant une protection supplémentaire contre les pierres libres tout en optimisant le flux d’air.

L’édition Steve McQueen est également équipée d’une selle marron de qualité supérieure, avec des nervures surpiquées et le logo Triumph, ce qui renforce le style classique et l’élégance de l’ensemble.

Steve McQueen : un passionné de moto

Outre sa célébrité au cinéma, Steve McQueen était également réputé pour ses courses dans le désert avec la Triumph Scrambler, ce qui fait de la Scrambler 1200 XE la base parfaite pour cette édition exclusive, grâce à ses capacités exceptionnelles sur et hors route. La nouvelle édition McQueen partage toutes les spécifications et les performances de la XE, y compris les mises à jour du moteur et du système d’échappement de 2021, ce qui rend cette édition limitée entièrement conforme à la norme Euro 5. Véritable moto cross-over, elle possède toutes les capacités d’une moto d’aventure à part entière, avec le style emblématique hérité de sa lignée légendaire Scrambler.

La nouvelle Scrambler 1200 édition Steve McQueen est également équipée du système de connectivité My Triumph. Celui-ci permet au pilote de passer des appels téléphoniques, d’écouter de la musique, d’utiliser la navigation virage par virage et de gérer une Go-Pro grâce aux commandes intuitives du guidon et à l’interface TFT.

Scrambler 1200 McQueen

Crédit photo : Triumph©

