Mash présente la Fifty 50cc accessible dès 14 ans

Le fabricant de motos français Mash présente une nouvelle machine accessible aux plus jeunes, à partir de 14 ans. La Fifty 50cc est en effet accessible à toutes et à tous, dès lors qu’on possède le BSR.

Une vraie moto accessible dès 14 ans.

Avec son châssis de 125cc, sa selle basse et son tarif hyper compétitif de 1999€, la Fifty 50cc est accessible à toutes et tous dès le plus jeune âge (avec le BSR).

Au premier coup d’œil, il est difficile de la différencier d’une 125cc :

• Roues en 18 pouces : sécurité de conduite

• Moteur monocylindre vertical de 50cc, 4 temps : simple, discret et économe

• Phare rond à led : visibilité renforcée

• Boîte 4 vitesses : vrai plaisir de la moto

• Réservoir goutte d’eau noir mat

• Disque avant wave

• Compteur simple et lisible avec témoin rapport engagé

• Selle biplace

La sonorité du moteur a été aussi travaillée pour en faire une vraie moto. En version Euro 5, c’est aussi une belle autonomie d’environ 450Km entre chaque plein (2,5L/100km), ce qui est très économique. Cerise sur le gâteau : la Fifty arbore un look résolument vintage et de jolies jantes à rayons.

Ce nouveau modèle est d’ores et déjà disponible chez les revendeurs de la marque (la liste en cliquant sur ce lien).

FICHE TECHNIQUE MASH FIFTY 50cc

Type de moteur : Monocylindre 4T

Cylindrée : 49 cc

Puissance maxi : 2,8 cv à 7000 tr/min (2,1 Kw)

Boîte : 4 vitesses

Freinage : AV disque Ø 220mm, AR tambour

Hauteur de selle : 780 mm

Poids : 105 kg (en ordre de marche)

Capacité du réservoir : 12 litres (2,5L/100km)

